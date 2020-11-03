Ayda Bebek 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı.

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Mutlu haber bugün saat 10.00 sıralarında geldi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşmayı başardı. Ayda Bebek, depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayda Bebek'e burada ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, Ayda Bebek'in enkaz altında bir çamaşır makinenin yanında bulunduğu öğrenildi.