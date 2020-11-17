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Aydem Perakende enerjisini AKUT ile paylaşmaya devam ediyor

Aydem Perakende, enerji sponsoru olduğu Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile birlikte 12 Kasım Afete Hazırlık Günü kapsamında dijital seminerler düzenledi.


Aydem Perakende, uzun yıllardır destekçisi olduğu Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile birlikte hem kendi çalışanlarının hem de müşterilerinin katılımıyla afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla seminerler düzenledi.


Afete Hazırlık Günü kapsamında AKUT İstanbul ve İzmir seminer ekiplerinin ortak sunumuyla gerçekleşen deprem bilinçlendirme dijital seminerleri, Aydem Perakende'ye özel bir platformdan yapıldı. Seminerlerde; deprem öncesince, deprem sırasında ve deprem sonrasında dikkat edilmesi gereken ve yapılması gereken konular hakkında bilgi edinen katılımcılar, merak ettikleri soruları AKUT ekiplerine yönelterek yanıtlarını birinci ağızdan aldı.


Öte yandan AKUT İzmir Takım Lideri Ramazan Ergut ve AKUT ekipleri, derneğe verilen destek için Aydem Perakende ekibine teşekkür ziyaretinde bulundu. Teşekkür plaketini, Aydem Perakende adına Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna aldı.


AKUT'un enerji sponsoru olan Aydem Perakende, 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından derneğin koordinasyonunda hareket etmiş, bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerin tedarikinde destek olmuştu.

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