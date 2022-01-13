Aydem Perakende ve Gediz Perakende, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcısı oldu

Aydem Enerji'nin Aydın, Denizli, Muğla'da faaliyet gösteren elektrik perakende şirketi Aydem Perakende ile İzmir, Manisa'da faaliyet gösteren elektrik perakende şirketi Gediz Perakende, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) katılımcısı oldu.

Türkiye'nin öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji'nin Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa'da elektrik perakende alanında faaliyet gösteren iki şirketi, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact'ın katılımcısı oldu.

Bu gelişmeyle birlikte, tüm iş süreçlerinde UN Global Compact'in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 ilkesine uymayı taahhüt eden Aydem Perakende ve Gediz Perakende, söz konusu prensipleri gözetmenin yanı sıra, her yıl bu alanlardaki çalışmalarını raporlayarak taahhütlerini yerine getirdiklerini de somut göstergelerle ortaya koyacak.

"3 şirketimizle Küresel İlkeler Sözleşmesine katılmaktan gurur duyuyoruz"

Enerji sektöründe “sürdürülebilir”, “yenilikçi” ve “insan odaklı” yaklaşımlarıyla fark oluşturmak üzere çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, “Tam anlamıyla sürdürülebilir ve dengeli bir biçimde büyümeden bahsetmemiz gerekiyorsa, bunu ancak ve ancak insana yatırım yapıp, içinde bulunduğumuz ekosisteme ve tüm paydaşlarımıza olan sorumluluklarımıza sahip çıkarak gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, uzun yıllardır varlığını sürdüren şirketlere baktığımızda, finansal tabloların tek başına bir anlam ifade etmediğine daha fazla şahit olacağız. Biz Aydem Enerji olarak, sürdürülebilir kurumsal hedeflerimize ulaşmak adına her zaman üzerimize düşen sorumlulukla hareket ediyoruz. Bağımsız enstitülerce sertifikalandırıldığımız 'Harika Bir İş Yeri' olma yolculuğumuzda da çalışanlarımızın sürdürülebilir memnuniyetlerine odaklanarak, küresel ilkeleri kucaklayan pek çok projeyi hayata geçirdik. 2020'de Aydem Yenilenebilir Enerji şirketimiz için attığımız imzayla, UN Global Compact'in ‘10 ilkesi'ne uyacağımızın sözünü vermiştik. 2021 yılında ise imzacı konumundan katılımcı statüsüne yükseldik. Şimdi de bu güçlü taahhüdümüze Aydem Perakende ve Gediz Perakende şirketlerimizi de dahil etmenin mutluluğu içindeyiz” şeklinde konuştu.