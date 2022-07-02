Aydem Perakende ve Gediz Perakende'den çiftçilere ödeme kolaylığı sağlayacak iş birliği

Bu iş birliği çerçevesinde çiftçiler, Yapı Kredi Verimli Kart ile Aydem Perakende ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezlerinden yapacakları ödemelerde 3 ay vade ve 0 faiz avantajı elde ederek otomatik ödeme talimatı verebilecek, faturalarını hasat dönemine erteleyebilecek.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende ile Yapı Kredi arasında çiftçilere yönelik önemli bir iş birliği anlaşması yapıldı. Yapı Kredi'nin, çiftçilere özel sunduğu, tüm tarımsal girdi alımlarında kullanılabilen Verimli Kart sayesinde, Aydem Perakende ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezlerinden yapılacak elektrik faturası ödemeleri, çiftçilerin hasat dönemlerine kadar ötelenip taksitlendirilebilecek. Ayrıca anlaşma çerçevesinde Yapı Kredi Verimli Kart sahipleri, fatura ödemelerini hasat dönemine erteleyip özel faiz oranlarından faydalanabilecek. Yapılan iş birliği aynı zamanda otomatik tarımsal kurum ödemelerinde yüksek tüketimli elektrik faturası bulunan Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterileri için Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile de kolaylık sağlıyor.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterisi olan çiftçiler, en yakın Yapı Kredi şubesine gidip Verimli Kart başvurusu yaparak bu fırsatlardan faydalanabiliyor.