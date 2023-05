Aydem Perakende ve Gediz Perakende'ye iki prestijli ödül

Geliştirilen projelerle, “Future of CIO Summit and Awards” ve “International Data Corporation (IDC) Türkiye CIO” zirvelerinde, Bilgi Teknolojileri Direktörü Gülsün Akhisaroğlu iki ayrı ödüle layık görüldü.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, 2022 yılı şirket hedefi olan dijitalleşme için yaptığı yatırımlarla enerji sektöründe öne çıkıyor. Geliştirilen sistem ve uygulamalarla müşterilerin değişen ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamak üzere; abonelik, sözleşme ve ödeme işlemleri online ortamlarda kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Çalışanların online, hibrit ve ofis çalışmalarını destekleyen esnek çalışma modeli ve uygulamalarla performansları artarken, tekrarlı ve rutin işler RPA robotlarına aktarılarak iş kalitesi ve verimliliği artırılıyor.

Öte yandan teknoloji dünyasının prestijli ödüllerinden CIO Ödülleri, bu yıl 14. defa sahiplerini buldu. CxO Medya tarafından düzenlenen “Future of CIO Summit” zirvesinde 56 teknoloji lideri ödül almaya hak kazandı. Aydem Perakende ve Gediz Perakende Bilgi Teknolojileri Direktörü Gülsün Akhisaroğlu, yürütülen dijitalleşme projeleri ile “Yılın En iyi CIO'su / CIOs of the Year” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Akhisaroğlu: “Müşteri deneyimini artıran projelere yatırımımızı sürdüreceğiz”

Akhisaroğlu ödül konuşmasında, “Yönetmeliklerin imkan verdiği tüm alanlarda yatırımlarımız ve projelerimiz devam ediyor. Müşteri yolculuğunda WhatsApp, mobil, web-online, SMS gibi tüm kanallarda, müşteri etkileşimini deneyime dönüştürecek çözümleri kullanıma sunduk. Ekiplerimizin, istediği konumdan, istediği zaman, güvenli ve yüksek performans ile çalışmasını sağlayan altyapılara ve etkileşimi artıran platformlara yatırım yaptık ve devreye aldık. Yoğun veriyle çalışan birimlerimizde, tekrarlı işleri RPA robotlarına aktardık. Veri analitiği alanında yatırımlar yaparak, müşteri deneyimini artıracak projelerimize bu yıl da devam ediyoruz. Dijitalleşme projelerinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum, onlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.