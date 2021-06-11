Aydem Perakende ve JTI Türkiye'den temiz enerji için güç birliği

Daha yaşanabilir bir dünya için iklim değişikliğine çözüm sunan temiz enerji sertifikalı anlaşma kapsamında, yıllık yaklaşık 4 bin 500 ton CO2 (karbondioksit) eşdeğeri sera gazı emisyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Aydem Perakende ve JTI Türkiye, yenilenebilir enerji dönüşümü için bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma ile Aydem Perakende, 2021 yılında JTI'ın İzmir Torbalı fabrikasında tüketilecek yaklaşık 10 milyon kWh elektrik enerjisini I-REC sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan tedarik edecek. 2015 yılında kurulmuş ilk uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası standardını geliştiren dernek olan I-REC, Türkiye'yi de kapsayan geniş bir coğrafyada yenilenebilir enerji sertifikalandırma faaliyetlerinde bulunuyor.

İş birliği kapsamında, Aydem Yenilebilir Enerjinin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinden karşılanacak.

"Yaklaşık 2 bin 550 ton karbon salınımının önüne geçmiş olduk"

Yapılan anlaşma kapsamında Aydem Elektrik Perakende Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna, şöyle konuştu:

"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek amacıyla sürdürülebilirlik çalışmalarımızı kurumsal bir misyon olarak görüyoruz ve ‘İşte Yeşil Enerji Kampanyamız' ile bizimle aynı vizyonu taşıyan kurumsal müşterilerimizin enerji ihtiyacının tamamını I-REC sertifikalı temiz enerji ile karşılıyoruz. Japan Tobacco International ile tüm kurumlara örnek olacak bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu anlaşma çerçevesinde JTI'ın yıllık karbon ayak izinin 4 bin 500 ton kadar azaltmasını hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için odağımıza aldığımız ve yatırımlarını yaptığımız temiz enerji çalışmaları kapsamında gücümüzü; 1.020 MW kurulu gücü ve 3,2 TWh elektrik üretimiyle Aydem Yenilebilir Enerji'den alıyoruz."

Sontuna, “2020 ve 2021 yılları için şimdiye kadar kurumsal müşterilerimize tedarik ettiğimiz yaklaşık 90 Milyon kWh I-REC sertifikalı temiz enerjiye ek olarak; 2020 başından beri Aydem ve Gediz Perakende olarak hizmet verdiğimiz İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde faaliyet gösterdiğimiz tüm Müşteri İlişkileri Merkezlerimizde ve genel müdürlük binalarımızda da I-REC sertifikalı temiz enerji kullanıyoruz. 2020 yılı enerji tüketimimiz olan 4.250 MWh karşılığında yaklaşık 2 bin 550 ton karbon salınımının önüne geçmiş olduk” şeklinde konuştu.

Kurulduğu günden beri yaptığı yatırımlarla çevreye değer katan JTI Türkiye Mühendislik Direktörü Barış Tevattepe, 2015 yılında belirledikleri sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2030 yılında kadar CO2 salınımlarını yüzde 35 azaltmayı amaçladıklarını söyledi. Tevattepe, 2050 yılında ise CO2 salınımlarını sıfırlamayı ve yine 2030 yılında su kullanımı yüzde 20 oranında azaltmayı planladıklarını iletti.

"Güneş enerjisi panelleri sayesinde o tarihten beri 44 bin ağacı doğaya geri kazandırdık"

Barış Tevattepe sözlerine söyle devam etti:

"İzmir Torbalı fabrikamızda sadece en son teknoloji ürünlerle üretim yapmıyoruz, aynı zamanda tüm faaliyetlerimizi çevreye katkı sağlayacak bir anlayışa taşıyoruz. 2017 yılında üretim alanında 500 kWh güneş enerjisi panelleri kullanmaya başladık ve kurduğumuz güneş enerjisi panelleri sayesinde o tarihten beri 44 bin ağacı doğaya geri kazandırdık. Güneş enerjisi sistemimiz ile 250 evin bir aylık elektrik tüketimini fabrikamızda karşılayabiliyoruz. 2011'de kurulan 'Trigen' santralimizde ise sadece doğal gaz kullanarak toplamda 4 Mwh elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu da Torbalı'daki tüm evlerin yaklaşık bir aylık elektrik harcaması demek. 'Trigen' santralinin bir yıllık enerji üretimi, fabrikanın yıllık toplam ihtiyacının yüzde 60'ına, denk geliyor."

Çevre dostu uygulamalarını yeni bir faza taşıdıklarını ve bu kapsamda Aydem Perakende ile yapılan iş birliğine değinen Tevattepe, 2021 Ocak ayından itibaren tamamı yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretilen, küresel olarak I-REC tarafından sertifikalanan temiz enerjinin JTI'ın Torbalı fabrikasında kullanılmaya başladığını söyledi. Bu iş birliği ile bir yıl içinde 4 bin 500 ton (2021 yılı sonraki yıllar 1600) CO2 emisyon azaltılarak 9 bin ağaç doğaya kazandırılmış olacak.