Aydem ve Gediz, Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle buluştu

C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde ve Dokuz Eylül Üniversitesinin koordinatörlüğünde, bölgedeki üniversite öğrencileri için “Ege Bölgesi Kariyer Fuarı” organizasyonu düzenlendi.

Ege Bölgesi'ndeki 17 üniversitenin öğrencilerinin katılımına açık olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı, 14 Mart 2019 Perşembe günü 09.00 - 18.00 saatleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşti. Üniversite öğrencilerine yönelik bu etkinlikte katılımcı firmalar; stant, atölye çalışmaları, mülakat simülasyonları, örnek olay analizleri, paneller ve türlü görüşmeler yaparak yer aldı. Ulusal çapta kritik bir öneme sahip olan ve öğrencilerin bir araya gelerek firmalarla karşılıklı olarak kariyer fırsatlarını değerlendirme imkânı sağlayan bu etkinliğin sponsorlarından biri de Aydem ve Gediz oldu. Bu fuar sayesinde öğrenciler, Aydem ve Gediz ile iletişim ağı oluşturarak, işe alım prosedürleri hakkında bilgi edinme ile birlikte iş ve staj başvurusu yapma şansı da yakaladılar.

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti sunan Aydem ve Gediz, Ege Bölgesi Kariyer Fuarı ile Ege Bölgesi'nde istihdam oluşturmaya devam etmeyi ve öğrencileri enerji sektörüne kazandırmayı hedefliyor.