Aydem ve Gediz Elektrik desteği ile Enerji Çalıştayı

Sponsorları arasında Aydem ve Gediz Elektrik'in de olduğu 7. Enerji Yönetimi ve Politikaları Çalıştayı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) gerçekleştirildi. İki oturum hâlinde yapılan çalıştayda, enerji tercihlerini belirleyen faktörler ve parametreler ile tercihleri ve davranışları belirleyen faktörleri kavramaya ilişkin öneriler tartışıldı.

Çalıştayın açılış konuşmalarını, İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Mahmut Özgener gerçekleştirdi. EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz ise açılış konuşmaları akabinde düşük karbon ekonomisine geçiş konulu bir sunum yaptı. Çalıştayın birinci oturumunda, enerji tercihlerini belirleyen faktörler ve parametreler tartışıldı.

Enerji güvenliği, enerji politikaları, enerji ekonomisi, jeopolitik ve sürdürülebilir enerji alanlarında uzman olan Doç. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumun konuşmacıları arasında, enerji piyasasının deneyimli isimlerinden Petrol Platformu Derneği (PETFORM) Başkanı Aziz Camcı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Piyasa İzleme ve Mevzuat Grup Başkanı Dr. Mustafa Gözen, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Onursal Üyesi Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Doğalgaz Meclisi Başkanı İbrahim Akbal, İSKEN Genel Müdürü Dr. Sırrı Uyanık ve Toshiba Altyapı ve Elektronik İş Geliştirme Müdürü Alp Tolga Işıtman yer aldı.

İkinci oturumda ise enerji tercihlerini ve enerji davranışlarını belirleyen faktörleri kavramaya ilişkin öneriler tartışıldı. İki oturum arasındaki zaman diliminde ise iklim değişikliği adaptasyonu yaklaşımları için bölgesel sinerjileri güçlendirmek konusunda yapılan özel sunum yapıldı ve ECHOES projesi kapsamında hazırlanan enerji kararları ve davranışlarına ilişkin uluslararası anket sonuçları paylaşıldı.