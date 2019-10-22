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Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürlüğüne Çağdaş Demirağ getirildi

Görevli elektrik tedarik şirketleri olarak yaklaşık 5 milyon müşterisiyle Türkiye’nin öncü enerji şirketlerinden Aydem ve Gediz Elektrik’te, genel müdürlük görevine Çağdaş Demirağ atandı.

Görevli elektrik tedarik şirketleri olarak yaklaşık 5 milyon müşterisiyle Türkiye'nin öncü enerji şirketlerinden Aydem ve Gediz Elektrik'te, genel müdürlük görevine Çağdaş Demirağ atandı.


Çağdaş Demirağ, 2016 yılının en büyük özelleştirmesi olan Türkiye Petrolleri'nde genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldıktan sonra Aydem ve Gediz Elektrik Şirketleri Genel Müdürlüğü görevine getirildi. 19 yıllık mesleki tecrübeye sahip Demirağ, BP ve Petrol Ofisi şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda bulundu. Çağdaş Demirağ ayrıca, Kadoil Petrolcülük'te genel müdür olarak da görev almıştı. Lisans öncesi öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan ve Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Demirağ'ın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

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