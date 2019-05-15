Aydem ve Gediz Elektrik işlemleri artık E-Devlet üzerinden de yapılacak

Aydem ve Gediz Elektrik; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere tüm Türkiye'de 4,9 milyon müşterisine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına bazı işlemlerini E-Devlet üzerinden yapılabilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı.

Elektrik tedarik faaliyetleri kapsamında, dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını hayata geçirmeye devam eden Aydem ve Gediz Elektrik, bireysel abonelik başvurusu, bireysel abonelik fesih başvurusu, borç sorgulama ve ödeme bilgileri sorgulama işlemlerini, E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) platformuna taşıdı. İlgili işlemlerin artık, E-Devlet üzerinden yürütülebileceği belirtildi.

Uygulaması başlayan bu yeniliğin, müşterileri için büyük kolaylık sağlayacağını söyleyen Aydem ve Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir, görüşlerini şu şekilde belirtti:

"E-Devlet sistemine geçiş sürecimizi tamamladık. Dijitalleşme adına büyük bir adım daha atmış olduğumuz bu uygulama, müşterilerimizin hayatlarını son derece kolaylaştıracak. Aydem ve Gediz Elektrik olarak müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz, E-Devlet üzerinden sunduğumuz hizmetler hakkında detaylı bilgi için www.aydem.com ve www.gediz.com web sitelerimizi ziyaret edebilirler."