İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydem ve Gediz Elektrik işlemleri artık E-Devlet üzerinden de yapılacak

Aydem ve Gediz Elektrik; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere tüm Türkiye’de 4,9 milyon müşterisine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına bazı işlemlerini E-Devlet üzerinden yapılabilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı.

Aydem ve Gediz Elektrik; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere tüm Türkiye'de 4,9 milyon müşterisine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına bazı işlemlerini E-Devlet üzerinden yapılabilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı.


Elektrik tedarik faaliyetleri kapsamında, dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını hayata geçirmeye devam eden Aydem ve Gediz Elektrik, bireysel abonelik başvurusu, bireysel abonelik fesih başvurusu, borç sorgulama ve ödeme bilgileri sorgulama işlemlerini, E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) platformuna taşıdı. İlgili işlemlerin artık, E-Devlet üzerinden yürütülebileceği belirtildi.


Uygulaması başlayan bu yeniliğin, müşterileri için büyük kolaylık sağlayacağını söyleyen Aydem ve Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir, görüşlerini şu şekilde belirtti:


"E-Devlet sistemine geçiş sürecimizi tamamladık. Dijitalleşme adına büyük bir adım daha atmış olduğumuz bu uygulama, müşterilerimizin hayatlarını son derece kolaylaştıracak. Aydem ve Gediz Elektrik olarak müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz, E-Devlet üzerinden sunduğumuz hizmetler hakkında detaylı bilgi için www.aydem.com ve www.gediz.com web sitelerimizi ziyaret edebilirler."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.