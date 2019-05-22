Aydem ve Gediz Elektrik'ten tüketici temsilcilerine seminer

Aydem ve Gediz Elektrik, elektrik piyasasında fiyat oluşumu ve yüksek elektrik tüketimine sahip tüketicilerin karşılaştıkları risklerle ilgili sanayi ve ticarethane abonelerine yönelik "Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ve Güvence Bedeli Seminerleri" düzenleyecek.

Aydem ve Gediz Elektrik, tüketici temsilcilerine “Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ve Güvence Bedeli Seminerleri” düzenleyecek. Gerçekleştirilecek seminerlerde, son kaynak tedarik tarifesinin ve güvence bedelinin ne olduğu, neden alındığı ve neden güncellendiği gibi konular hakkında bilgiler verilecek.

Görevli elektrik tedarikçisi oldukları İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illeri başta olmak üzere tüm Türkiye'de 4,9 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti sunan Aydem ve Gediz'in düzenleyeceği bu seminerler; oteller, marketler, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi ticarethane tarifesindeki aboneler ile sanayi tarifesindeki demir-çelik, çimento, organize sanayi bölgeleri gibi yüksek elektrik tüketimine sahip tüketici gruplarına dönük olacak. Bu seminerlere yüksek elektrik tüketimi olan sektörlerin temsilcilerini kapsayan sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin yanı sıra, söz konusu illerdeki Elektrik Mühendisleri Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Organize Sanayi Bölgeleri'nden uzmanlar da katılacak.

“Elektrik enerjisini yönetmek herkes için en büyük öncelik”

Bilgilendirme sürecine ek olarak elektrik piyasasının genel durumunun da değerlendirileceği seminerler dizisi hakkında Aydem ve Gediz İcra Kurulu Üyesi ve Satış Direktörü Hayrettin Üçüncü görüşlerini şöyle konuştu:

“Elektrik enerjisini verimli yönetmek, herkes için öncelikli olması gereken bir konu. Özellikle sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, marketler gibi tüketicilerin, elektrik maliyetlerini yönetmeleri artık bir zorunluluk. Bu nedenle tüketimi yüksek müşterilerimizden başlamak üzere bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Başta ziyaret edeceğimiz STK yöneticileri olmak üzere destek verecek, katılacak herkese şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Böylesi kapsamlı seminerler hem tüketiciler hem de enerji sektörü için değerli olacaktır.”

Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ve Güvence Bedeli Bilgilendirme Seminerleri gibi etkinliklerin, müşteri ve paydaş farkındalığı ve bunun sektöre katkıları açısından büyük önem taşıdığını belirten Üçüncü, “Aydem ve Gediz Elektrik olarak, sektörümüzün ve paydaşlarımızın bilinçlenmesine katkı sağlayacak bu tarz seminerleri yapmaya devam edeceğiz. Rekabetin sürekli olarak arttığı şu günlerde, işletmelerin en önem verdiği husus, maliyetlerini kontrol altında tutabilmektir. Özellikle elektrik maliyetini yönetme konusunda tüketicilerimizi bilgilendirmek istiyoruz" dedi.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmiş olan tarife, bir önceki takvim yılına ait elektrik tüketimi 10 milyon kWh üzerinde olan tüketim noktaları için uygulanmaktadır.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Kapsamına Kimler Girer?

Son Kaynak Tedariki kapsamındaki müşteriler, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere mesken abone grubu dışındakiler için yıllık 10 milyon kWh üzerinde tüketim gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilerden oluşur. Son Kaynak Tedariki Tarifesi kapsamındaki müşterilerin enerji birim fiyatları EPDK tarafından açıklanan ulusal tarifeden bağımsız olarak, farklı bir hesaplama yöntemi ile belirlenmektedir.

Güvence Bedeli Nedir?

Görevli tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder. Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, abone grupları itibarıyla kW başına belirlenen ve EPDK kurul onayı ile yürürlüğe giren birim bedel üzerinden hesaplanır. Hesaplanan bu bedelin sözleşme başvurusu sonrasında ödenmesi gerekmektedir.