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Aydem Yenilenebilir Enerji'den ‘saygı' temalı ilk sürdürülebilirlik raporu

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. İş hayatına, çevreye ve topluma ‘saygı' yaklaşımının benimsendiği raporda, kurumun “Hayat için Enerji” vizyonu kapsamında imza attığı çalışmalar yer alıyor.


Yenilenebilir enerji üretiminde Türkiye'nin 3. büyük portföyüne sahip Aydem Yenilenebilir Enerji, ‘sürdürülebilir', ‘yenilikçi' ve ‘insan odaklı' yaklaşımıyla toplumun geleceği için yaptığı çalışmalarına yer verdiği ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. İnsan hayatı, çevre ve topluma 'saygı' temasının işlendiği raporda, şirketin 25 yıllık güçlü geçmişinden aldığı sorumlulukla daha sürdürülebilir bir dünya için yürüttüğü faaliyetler, yaptığı çalışmalara yer verildi. Sürdürülebilirlik stratejisini Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA) benimseyerek dünyanın ortak gündemi ile uyumlu hale getiren Aydem Yenilenebilir Enerji, yayınladığı ilk raporunda Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya, yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve gelecek nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya odaklandığını vurguluyor.



"Daha parlak bir gelecek için çalışıyoruz"


İlk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli şunları söyledi:


"Bugünün ihtiyaçları için daha verimli ve tasarruflu çözümler sunarken, bir taraftan da kaynakların, sektörümüzün, paydaşların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzalayıcıları arasına katılmıştık. Bugün, bu yöndeki gayretlerimizi bir adım daha ileri taşımaktan ve ilk sürdürülebilirlik raporumuzu paylaşmaktan gurur duyuyoruz. ‘Hayat için Enerji' vizyonumuz doğrultusunda, insanlarımızın hayatlarına fayda sağlayacak gerçek beklentilere dokunan, çevresine duyarlı, hayatın her anına enerji katan çalışmalara imza atmayı temel öncelik ve görevlerimiz arasında görüyoruz. Çalışanlarımızdan, müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan aldığımız güçle küresel hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."

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