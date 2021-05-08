Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde sürücüsünün yoldaki emniyet şeridini son anda fark ettiği otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Takla atan araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 09 BBG 68 plakalı Chevrolet marka aracın sürücüsü Mevlüt M. (51), yol üzerinde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yol kenarında yapılan kanalizasyon çalışması sonrasında güvenlik önlemi kapsamında çekilen emniyet şeridini son anda fark etti. Bunun üzerine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince araç içerisinde bulunan hafif yaralı durumdaki sürücünün eşi F. M. (50), ambulans ile Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, araç sürücüsü Mevlüt M., ışıklardan dolayı yolda bulunan emniyet şeridini görmediğini ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptığını ifada ederken, kaza sonrası zarar gören aydınlatma direğinin görevliler tarafından yapılan çalışma sonrası bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.