Ayrancılar'a yeni müjdeler

Torbalı'nın en büyük mahallesi olan Ayrancılar'da entegre hastane için yer teslimi yapıldı. Mahallenin güvenliğinden de artık polis sorumlu olacak.

Torbalı'nın en kalabalık mahallesi Ayrancılar'a yerel seçim öncesi Entegre Hastane müjdesi geldi. Ayrancılar'ın güvenliği de jandarmadan polise devir edilecek. Cumhur İttifakı adayı ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez 3. seçim koordinasyon merkezini Ayrancılar'a açtı. AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın da katıldığı açılış törenine ilgi yoğundu.

“Torbalı, makam odasından yönetilemez”

Torbalı'nın örnek bir mozaik oluşturduğunu ifade eden Başkan Görmez, “Torbalı hoşgörünün, kardeşliğin, bir arada saygı ve sevgi ikliminde yaşamanın, birlikte üretmenin, birlikte büyümenin paylaşmanın örnek ilçesidir” dedi. Göreve geldiği günden bu yana Torbalı'nın en ücra köyüne kadar belediye hizmeti götürdüğünü ifade eden Başkan Görmez, “Torbalı, makam odasında oturularak yönetilecek bir ilçe değil. Bu bilinçle göreve geldiğimiz günden bu yana sahada sizlerle beraber ilçemize hizmet ediyoruz. Hizmet götürmediğimiz köyümüz, mahallemiz kalmadı. Bugün de bu hizmetlerin gururu ile karşınıza çıkıyoruz. İlk asfalt çalışmamızı yaptığımız bölgelerin başında Ayrancılar geliyor. Göreve gelince tam 70 kilometre asfalt yaptık, hemen arkamızdan onlar da tam 70 kilometre kanalizasyon kazısı yapıp yollarımızı bozdular. Yine yaptık yollarımızı, 6 ay sonra gelip bu kez de içme suyu için kazdılar. Yılmadık yollarımızı bir kez daha yaptık, yine kazsınlar yine yaparız” diye konuştu.

“43 trilyon borç bıraktılar”

Torbalı'ya ve Ayrancılar'a yapılan belediye hizmetlerini anlatan Başkan Görmez, “Bir önceki belediye yönetimi 43 trilyon borç bıraktı; ödedik geçtik. Sağda solda bizim arazi sattığımızı söylüyorlar, 300 bin metrekare parasını ödeyip ilçemize arsa kazandırdık. 700 bin metrekare hükümetimizin desteği ile arazi tahsisi yaptırdık. Torbalı'yı caddeleri ile sokakları ile ışıl ışıl bir ilçe yaptık. Şimdi de Ayrancılar'a bir hastane kazandıracağız, yer tahsisini yaptık inşallah" ifadelerini kullandı.

“O devir 2014'de kapandı”

AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, "Ben Ayrancılar'dan bir tane bile kardeşimizin İsmail Uygur'a oy vereceğini sanmıyorum. Çünkü onlar 10 yıl boyunca ne Ayrancılar'a, ne Yazıbaşı'ya, ne Pancar'a, ne Türkmenköy'e, ne de Torbalı'nın her hangi bir mahallesine değil hep kendilerine çalıştılar. Ama o devir 2014'te Adnan Başkan'ın göreve gelmesiyle kapandı” dedi.

“Vatandaşın aklıyla alay etmeyin”

Kaya isim vermeden CHP'nin 1. sıra meclis adayına da yüklenerek, “Aydın'dan bir milletvekilinin akrabası gelmiş Torbalı'da meclisin birinci sırasını kapmış. 'Ne alaka' diyorsunuz değil mi, ben söyleyeyim; tahsilatçı bunlar, verdiklerini almak için geldiler. Adaylığı aldılar, şimdi de tahsilat için geldiler” diye konuştu. Kaya, 2014 yılında belediyenin devir-teslim törenini sinevizyondan izleterek, “Çıkmışlar 'belediyeyi gasp ettiler' diyorlar, işte görüntüleri izleyelim; İsmail Uygur gördüğünüz gibi Adnan Başkan'ı ve ekibini kapıda karşılayıp çiçeklerle belediyeyi devrediyor. Bu mu gasp? Vatandaşın aklıyla alay etmeyin, Adnan Yaşar Görmez'i hazmedeceksiniz, çünkü Adnan Başkan anasının ak sütü gibi helal oylarla bu göreve seçildi” diye konuştu.

Ayrancılar'a hem emniyet, hem hastane

Ayrancılar halkına yeni müjdeler de veren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hastane müjdemizi daha önce vermiştik, resmi işlemleri tamamlandı çalışmaları başlıyor. Yine aynı şekilde Ayrancılar'a yakışır bir futbol sahası için de çalışmalarımızı başlattık. Ayrancılar artık çok büyüdü, güvenlik noktasında bazı sıkıntılar var, şimdi de onu da gidermek için kolları sıvadık ve sizlerin huzur ve güvenliği için Ayrancılar'a bir polis karakolu kazandırıyoruz. Doğalgaz için de ne gerekiyorsa yapacağız ve 2019'un sonuna kadar Ayrancılar'ın her noktasında doğalgaz olacak.”

"Adayımız Görmez'dir"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral ise şunları söyledi: “Liderlerimiz Cumhur İttifakı şemsiyesi altında bizleri bir araya getirdiler. Bizler de şimdi kapı kapı dolaşıp Cumhur İttifakı'na destek istiyoruz. Bizim adayımız Adnan Yaşar Görmez'dir."