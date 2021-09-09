Ayşegül Veryeri'den "Kadın" temalı seramik heykel sergisi

Ayşegül Veryeri, Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde, "Kadın" temalı seramik heykel sergisi açtı.

Seramik çamurunu eline aldığı ilk günden beri "Kadın" temalı çalışmalar yaptığını açıklayan Ayşegül Veryeri, Çeşme'de açtığı sergisinde de ağırlıklı olarak kadın figürlerinden seramik heykellerine yer verirken "kazan" adını verdiği çalışmalar da sergide yer aldı.. 2017 yılından beri Mehmet Tüzüm Kızılcan'ın atölyesine devam eden Veryeri'nin sergisinin kuratörlüğünü de Kızılcan yaptı.

Sergisi açıldığı andan itibaren yoğun ilgi gören Veryeri, "Kadın" temalı çalışmaları ve aynı tema ile Çeşme'de açtığı sergisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuk, anne, şefkatle sarmalayan, koruyan, savaşan, seven, veren, kollayan, her zaman ayaklarının üzerinde dik duran kadın... Çamuru ilk elime aldığım ilk günden beri yaptığım kadın... Kazanlarım da aslında kadın... Bereketli, koruyan, kollayan, içinde bütün hisleri barındırıp, hep dimdik, sağlam, ayakta duran kadın... Ben de anne olarak büyürken anladım ki, 34 yıl önce kaybettiğim annemi arıyorum." diyerek, "Kadın" temasını neden öne çıkardığını açıkladı. Veryeri, "Halkla ilişkiler ve reklam sektöründe çalıştım. 2004 yılında İzmir Resim Heykel Müzesi'nde, Sabit Baytan atölyesinde kille tanıştım. Önceleri sadece malzeme olarak gördüğüm kil, hayatımı şekillendirmeye başladı. Değişik atölyelerde seramikle ilişkim gelişti. 2017'de başladığım Mehmet Tüzüm Kızılcan atölyesine devam etmekteyim" diyerek sanat yaşamına başlaması ile ilgili bilgi verdi.

Ayşegül Veryeri'nin sergisi, 12 Eylül tarihine kadar açık kalacak.