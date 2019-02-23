Ayşen Zeybekci: "İzmir dönüşecek"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, ev ve pazaryeri ziyaretlerinde kadınların dertlerini dinledi. Gaziemir Aktepeli kadınlar, kentsel dönüşüm için adım atılmasını isterken Zeybekci, "Nihat Bey'in İzmir'i dönüştürecek, İzmirliyi insanca yaşatacak projeleri var" dedi.

Yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirten Ayşen Zeybekci, "Kardeşlerimizle dertleşiyor, birbirimizi dinliyor ve sıkıntılara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sadece AK Partili kardeşlerimizden değil, başka partilere oy veren hemşehrilerimizin de bizleri davet etmelerinden mutluyuz. Biz, sen, ben yok, biz varız. Dinliyor, empati yapıyor ve karşılıklı düşüncelerimizi paylaşıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretlerde en çok öne çıkan sorunların başında kentsel dönüşümün geldiğini belirten Zeybekci şunları söyledi:

"Sohbetlerimizde görüyoruz ki İzmir'in en kronik sorunlarından biri de çarpık yapılaşma. Nihat Beyi'n en büyük önceliklerinden biri de İzmir'i en kısa sürede yatay mimari ile tanıştırmak olacak. Yatay mimari aslında İzmir'in ve Ege'nin tarihine baktığınızda bu toprakların doğal dokusu. Sadece estetik kaygılarla değil çok hareketli bir deprem kuşağında yer aldığımız için de hayati bir önem arz etmekte."

Bazı hizmetlerin İzmir'in geneline yayılmadığının altını çizen Ayşen Zeybekci, "İzmir'i kelimenin tam anlamıyla karış karış geziyor ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Burada gördüğümüz şeylerden biri de bazı hayati hizmetlerin İzmir'in ne yazık ki geneline yayılmamış olması. 2019 yılında hala su sorunu olan, kanalizasyon sorunu olan ve doğalgazla tanışmamış mahallelerimiz var. Bu sorunları çözmenin anahtar kelimesi ‘sosyal belediyecilik'tir. Kentin her yerine azami olarak hayati hizmetlerin en üst kalitede ve eş zamanlı olarak ulaştırılmasıdır. Buna rağmen bu hizmetler hemşehrilerimize ulaştırılmıyorsa bunu İzmirli kardeşlerimizin sorgulaması lazım" dedi.

Ayrıca Gaziemir Devlet Hastanesi ve Çiğli Devlet Hastanesini ziyaret eden Zeybekci, hastalara geçmiş olsun diledi. Doğum yapan kadınları kutlayan Ayşen Zeybekci, bebekleri sevdi.