Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Aliağa'da anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 99. doğum yıldönümünde İzmir'in Aliağa ilçesinde 'Gül Bayramı' adlı programla anıldı.

Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen program, Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını okul müdürü Sıtkı Arı yaptı. Türkiye ve Azerbaycan'ın bir millet iki devlet olma özelliği ile dünyada başka bir örneğinin olmadığını belirten Arı, ”Bugün biz burada, bir millet iki devlet olmanın sadece sözde değil eylemde de oluşunu göstermek için bir araya gelmiş buluyoruz. Nasıl bizim Atatürkümüz varsa, Azerbaycan'ın da Haydar Aliyev'i var. Onların atası bizim atamız. Onların coşkusunu aynı şekilde paylaşmak için burada öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bir program hazırladı“ dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova da devirler ve nesiller değişse de hiçbir zaman unutulmayacak büyük liderlerin olduğunu, böyle liderlerin büyüklüğünün zaman geçtikçe daha da iyi anlaşıldığını belirtti. Nesibova, ”Azerbaycan'ın devletleşmesi, ekonomisi, sosyalleşmesi, sanayisi, ordu yapısı, eğitimi ve hayatımızın bütün alanları Haydar Aliyev'in sayesinde başlamış ve onun izinde devam etmektedir. Bugün hızlı şekilde değişen Azerbaycan onun eseridir. Bugün onu izinde gidilmektedir. Gerçekten Azerbaycan'ı parçalanmaktan, kaostan ve yok olmaktan kurtararak gelişmesine vesile olan Haydar Aliyev olmuştur. Haydar Aliyev yönetimde bulunduğu sürede ülkenin kalkınması için hep uğraştı. Ülkesinin büyük tarihiyle, zengin kültürüyle, geçmişiyle her zaman gurur duydu“ diye konuştu.

Haydar Aliyev'in Türkiye'ye olan sevgisinin farklı olduğunu belirten Nesibova, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Azerbaycan için dış politikasında tamamen yeri ayrıdır. Azerbaycan ile Türkiye'nin arasındaki ilişkiler dünyada hiçbir ülkeyle olan ilişkilere benzemiyor. Dünyada benzeri olmayan ilişkilerdi. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tek millet iki devlet ilişkisi olarak devam ediyor. Haydar Aliyev Cumhurbaşkanı olmadan önce de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin meclis başkanıyken Türkiye ile kurduğu sıcak diyalog, Türkiye'ye karşı hissettiği derin sevgiyi icraatlarında da o zamanlarda görmekteyiz. Şüphesiz ki Haydar Aliyev iki kardeş ülkenin ilişkilerinin duygusal tarafına paralel olarak ekonomik ilişkilerin de gelişmesi için önemli vizyonlar ve politikalar sağlamıştır."

Anma töreninde "Tek Millet, İki Devlet" konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, Haydar Aliyev'i anlatan sinevizyon gösterisinin ardından ”1923 Azerbaycan'ın Atatürk'ü Aliyen'in Doğusu“ isimli oratoryo ile son buldu.

Programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Azerbaycan Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Necibe Nesibova, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Nevzat Ak, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.