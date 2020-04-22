Azerbaycanlı doktorlar EÜ'de korona virüs eğitimi aldı

Hem bilim ve eğitimde hem de nitelikli sağlık hizmeti sunumunda Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden olan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinde korona virüs (Covid-19) ile ilgili eğitim alan Azerbaycanlı hekimler ülkelerine döndü.

Dünyayı etkisi altına alan salgın dolayısıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde korona virüs eğitimi alan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabipler ülkelerine dönerek göreve başladı. Hastalıkla mücadele kapsamında Türkiye'de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabiplere Ege Üniversitesinde eğitimler verildi. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan hekimler, tüm kişisel koruyucu ekipman ile araç ve gereçlerle Azerbaycan'a döndü. Azerbaycan'da sağlık personeline vaka yönetimi, hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü, hastane organizasyonu hususlarında eğitimler vermeye başladılar. Uzaktan eğitim yolu ile eğitimlerine devam edecek olan Azerbaycanlı hekimler, tedavi süreçlerine de destek veriyor.

"Gerçek dost, zor zamanda belli olur"

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Türkiye'de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabipler, üniversitemizde korona virüs eğitimi aldı. Bizler, iki ayrı devlet olsak da aynı milletin çocuklarıyız. Gerçek dost, zor zamanda belli olur. Her iki ülke bugüne kadar zor dönemlerde birbirleriyle dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmiştir. Bundan sonra aynı şekilde hareket edecektir. Çünkü biz bir aileyiz. Şundan eminim ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bu şekilde düşünüyorlar. Korona virüs salgını, inanıyorum ki dayanışmamızı daha da perçinleyecektir. Bu zorlu durumdan hem ülkemiz hem de Azerbaycan daha da güçlenerek çıkacaktır” dedi.

“Üniversitemiz virüs ile mücadelede örnek oldu”

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından referans eğitim merkezi olarak gösterildiğini ifade ederek, “2023 yılına kadar akredite olan tıp fakültemiz; eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında da ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumlarından birisi. Güçlü akademik kadrosu, çağın gereklerine sahip teknolojisi ile uluslararası düzeyde hem sağlık hizmeti hem de eğitim veriyor. Tıp fakültesi hastanemiz, 65 yıllık birikimi ile olağanüstü bir dönem yaşadığımız bu günlerde ülkemize, hatta dünyaya örnek oluyor. Bu zorlu mücadelede üniversitemiz önemli bir misyonu üstlendi. Bir yandan tanı konulan veya şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri büyük bir hassasiyetle takip ederken, diğer yandan da hastalıkla ilgili yeni gelişmeleri yakından izleyerek gerekli çalışmaları yaptı. Emeği geçenler akademisyenlerimizi kutluyorum” diye konuştu.