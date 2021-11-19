Azılı hırsız, evi elektronik mağazaya çevirmiş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çaldığı malzemelerle birlikte evinde yakalanan hırsızın adresinde çok sayıda çalıntı elektronik eşya ele geçirildi. Hırsızlık suçlarından arandığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki hırsızlık olayları ile yaptığı çalışmalar sonucu, H.S. isimli bir kişinin evinde çok sayıda çalıntı malzeme ve elektronik eşya bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ev, elektronik mağazası gibi

Polis ekiplerince adreste yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda telefon, televizyon, bisiklet, takım çantaları, oyun konsolları, jeneratör, hoparlör ve bakır teller ile gitar, scooter ve av tüfeği ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan aranması var

Adresinde çalıntı olduğu değerlendirilen H.S.'nin yapılan GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolünde, hırsızlık suçlarından arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.