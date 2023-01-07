Azılı hırsız, tabanca ve sentetik hap ile yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekipleri tarafından, üzerinde bulunan sentetik ecza maddesi ve ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde devriye görevi esnasında şüphe üzerine durdurdukları ticari taksiyi durdurdu. Takside yolcu konumunda bulunan M.A. (25)'nın kimlik kontrolünde hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Yapılan kontrolde M.A.'nın üzerinde 63 adet uyuşturucu nitelikte sentetik ecza maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.