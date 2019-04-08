Aziz Kocaoğlu, koltuğu Tunç Soyer'e devretti

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 58,10 oranında oy alan CHP'li Tunç Soyer mazbatasının aldıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesine gelerek 15 yıldır görev yapan Aziz Kocoağlu'ndan koltuğu devraldı. Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen devir teslim törenine başkanların eşleri Neptün Soyer ve Türkegül Kocaoğlu da yer aldı.

CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski CHP İzmir Belediye Başkanı Azziz Kocaoğlu törenin ardından belediye meclis salonunda konuşma yaparak önemli mesajlar verdi. İlk olarak kürsüye çıkan Aziz Kocaoğlu, "15 yıl geldi geçti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensubuyuz. Ben 4 yaşında ilçe yönetim kurulunda maskot gibi dolaştığımı, 6 yaşında sandık başında oy pusulası dağıtmış bir kardeşinizim. 1954 yılından beri de partinin neferiyim. Nasip oldu belediye başkanı olduk. Önce Bornova'ya sonra Ahmet Pirişta'nın vefatının ardından büyükşehir belediye başkanı oldum. 15 yıl İzmir'in problemleriyle uğraşmaya çalıştık. Şunu İzmirli hemşehrilerimizin yapmasını istiyorum.2004 yılında İzmir ekonomisi, varları nasıldı, katma değer nasıldı, sanayi üretimi nasıldı. Tarım üretimi nasıldı. Bir de bugün, 15 yıl sonra geldiğimiz durumun muhasebesini yaptığımızda İzmir'in diğer kentlerle büyüme trendine baktığımızda bizim ne yaptığımız çok daha iyi ortaya çıkacak ve anlaşılacaktır” dedi.

“Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi kimseye yapmayacaksın”

Seçimlerin bir yarış olduğuna dikkat çeken Kocaoğlu, "İstanbul'da bir dolap çevrilmek isteniyor. Buna kimsenin hakkı yok. Ve sadece CHP'liler değil 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eğer ilerlemek istiyor çağı yaşama istiyorsa, eğer demokrasiyi sağlam temellere oturtmak istiyorsa, eğer ekonomisini büyütmek istiyorsa mutlaka ve mutlaka bu seçimlerde Millet İttifakı'nın yanında yer almak, kimsenin hakkını kimseye yedirmemek zorundadır. Bu hem bizim hem CHP'liler hem İYİ Parti'lilerin hem de 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının görevidir. Verdiğin oya da vermediğin oya da sahip çıkacaksın. Yarın sana yapılmasını istemediğin bir şeyi bugün kimseye yapmayacaksın” ifadelerini kullandı.

“Diliyorum Tunç Başkanımız da uzun süre bu duyguyu yaşar”

Türkiye'nin hatta dünyanın en güzel kentlerinden birinde yaşadığını ifade eden Başkan Kocaoğlu, "İzmir'in birçok özelliği var. Bir; İzmir'in kadınları her koşulda demokrasi ve yaşam felsefelerinde İzmir duruşuna destek oldular. Hiçbir zaman taviz vermediler. İki; İzmir'in efeleri. ‘İzmir 17 senedir Adalet ve Kalkınma iktidarı bana oy ver sana yatırım yapacağım' diyor. Her seçimde. Ve oyla tehdit ederek seçimde başarısız çıktığı zaman da İzmir' gereken yatırımı yapmıyor. Ama İzmir hem duruşuyla hem Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığıyla yapmazsan yapma ben ilkelerimden yaşam biçimimden taviz veremem dedi ve demeye de devam edecek. İzmir'e hizmet etmek duyguların en yücesi. Ben bu duyguyu 15 sene yaşadım. Diliyorum Tunç Başkanımız da uzun süre bu duyguyu yaşar ve başarılı olur” dedi.

“Bu ülke, doğru ellerde 5 senede ayağa kalkar”

Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunu ifade eden Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1950'li-60'lı yıllarda bize sanayileşme eşittir kalkınma dediler. ‘Sanayileşirseniz kalkınırsınız' dediler. Sanayileşmek doğru ama sanayiye kaynağı nereden bulacağız. Bizim tarih boyunca ilk tarım Mezopotamya'da yapılıyor. Biz kendi sektörümüz tarımı, turizmi ve hizmet sektörünü, kültür sanatı büyüterek, katma değeri yüksek hizmetler vererek, sanayi için bilim için teknoloji için eğitim, sağlık için kaynak oluşturmamız gerekir. Bundan sonra Türkiye hükümeti devlet başkanlarının politikası bu olmak durumdadır. Emeksiz kazanç olmaz. Emek onun için en yüce değerdir. Üreteceğiz, emek vereceğiz, başaracağız, dış politikada ‘Yurtta barış dünyada barış' ilkelerine döneceğiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağız. Onlar nasıl başardıysa bizde başaracağız. Ve dünyada saygın devletler arasında yerimizi en kısa zamanda alacağız. Bu ülke zengin bir ülke. Doğru ellerde 5 senede ayağa kalkar, 10 sende hak ettiği yeri bulur.”

“İşim hem zor hem de çok kolay”

Başkan Kocaoğlu'nun veda konuşmasının ardından Tunç Soyer söz aldı. Hem kolay hem zor bir görevi olacağına işaret eden Soyer, "Bir açıdan bakarsanız işim çok kolay bir açıdan ise işim çok zor. Kolay yanı; şu 15 yıl boyunca büyük bir başarıyla, örnek kimliğiyle çok başarılı işlere imza atan bir büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun arkasında bu işi devralacak olmam. Onun belediyede bıraktığı hafızanın verilerinin olması. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında kimseye nasip olmayacak bir avans büyük bir avantajla göreve başlıyorum. Onun yükselttiği bayrağı aşağı indirmemek var ve bunun gereğini yapmak kolay değil. İkincisi Türkiye'de bir değişim başladı bu değişimin öncü kenti olmayı başarmak zorundayız. Türkiye 1 Nisan'dan itibaren yeni bir geleceğe uyandı. Asla bitmeyecek, değişmeyecek dediğimiz iktidar, 1 Nisan itibariyle değişmeye başlıyor, Türkiye değişmeye başlıyor. Türkiye'de yerelde başka bir şey gelişmeye başladı. Türkiye yerelden başlayarak aşağıdan yukarıya doğru değişecek. Bu değişimin öncü kentlerinden biri İzmir olacak. Bu büyük sorumluluk ve gurur aslında ama zorlukları bilerek yola devam etmemiz gerekiyor” ifadelerin kullandı.

“Aziz Başkanımızın bıraktığı yerden devam edeceğime söz veriyorum”

Mustafa kemal Atatürk, cumhuriyeti kurarken ki sözlerine atıfta bulunan Soyer, halk egemenliğinin demokrasinin önemine değindi. Soyer, "Bize düşen demokrasiye sahip çıkmak ve bununla kalkınmanın mümkün olduğunu Tüm Türkiye'ye göstermek olacak. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün soylu hatırasına sahip çıkarak onu yeni yüzyıla taşımanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında o koltukta oturuyor olmanın gururunu yaşıyor olacağız. 150 yıllık bir belediye, 35. belediye başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. Bu şehri gerçekten koruyarak, geliştirmeye gayret edeceğiz. Öncelikli hedefimiz şehri korumak sahip çıkmak olacak. Ondan soran refahını artırmak olacak. Canla başla ve aşkla çalışacağız. Bunu tarımsal kalkınmanın başkenti olarak, sanayinin, turizmin başkenti olarak yapacağız. İzmir önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye'de çok daha yakından izlenen, gıpta edilen örnek alınan bir kent olacak. Bu umutla ve inançla canla, başla, aşkla Aziz başkanımızın bıraktığı yerden devam edeceğime söz veriyorum. Bu güvene layık olmak, kimsenin başını önüne eğdirmemek, İzmir'de yaşayan herkesin bu kentle gurur duymasını sağlamak için canla, başla ve aşkla çalışacağız” dedi.

Tunç Soyer, belediyedeki programın ardından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer ve İYİ Parti başkanlarıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek, kısa bir konuşma yaptı.