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Aziz Nesin Alaçatı'da anıldı

Yazar Aziz Nesin, ölümünden önce 1995 yılında kitaplarını son kez imzaladığı Alaçatı’daki meydanda yapılan bir törenle anıldı.

Yazar Aziz Nesin, ölümünden önce 1995 yılında kitaplarını son kez imzaladığı Alaçatı'daki meydanda yapılan bir törenle anıldı.


Yazar Aziz Nesin'in 24. ölüm yıl dönümü nedeniyle Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da bir anma töreni düzenlendi. Ölümünden önce 1995 yılında kitaplarını son kez imzaladığı Alaçatı'daki meydanda yapılan törene çok sayıda kişi katıldı.


Çeşme Kent Konseyi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi tarafından düzenlenen programda, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan birer konuşma yaptı.


Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal da, Aziz Nesin'in anlattı. Yapılan konuşmaların ardından anma törenine katılanlar, Aziz Nesin'in büyük boy fotoğrafına karanfil bıraktı.

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