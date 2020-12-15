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Azizler Sokağı'na modern dokunuş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmayı ve Kemeraltı’nı korumayı hedefleyen projelerine bir yenisini daha eklerken, Kemeraltı’ndaki Azizler Sokağı’nı modern bir park haline getirecek çalışmalar başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmayı ve Kemeraltı'nı korumayı hedefleyen projelerine bir yenisini daha eklerken, Kemeraltı'ndaki Azizler Sokağı'nı modern bir park haline getirecek çalışmalar başladı. Sokağın, oturma birimleri ve peyzajıyla bölgeye değer katan bir görünüme kavuşturulacağı belirtildi.


Kemeraltı'nda etap etap gerçekleştirdiği restorasyon projeleriyle tarihi çarşıya ve çevresine yeni bir soluk getirmeye çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Azizler Sokağı olarak bilinen 920 Sokak'ta düzenleme çalışmalarına başladı. "İzmir Tarih" çalışmaları kapsamında yürütülen projede, 920 Sokak ile Eşrefpaşa Caddesi kesişimin de kalan sokağın 257 metrekarelik kısmı tarihi dokuya uyumlu bir biçimde park olarak düzenlenecek.



Kemeraltı'na ulaşım kolaylaşıyor


Antik Smyrna Agorası'nın çeperinden ve İkiçeşmelik Caddesi üzerinden Havra Sokağı'na ve Kemeraltı Çarşısı'na güçlü bir bağlantı sağlayan Azizler Sokağı oturma ve dinlenme alanları, yeşil dokusuyla kentlilerin hoşça vakit geçireceği bir alan haline gelecek. Çalışmalar tamamlandığında Eşrefpaşa Caddesi'nden Kemeraltı Çarşısı'na yaya geçişi sağlanırken, Kemeraltı'nın en canlı kesimlerinden Havralar Bölgesi'ne erişimde 920 Sokak'ın etkisi artacak. Bölgedeki canlılığı korumak için yüksek kot farkı bulunan yerler dinlenme ve geçiş alanı olarak kullanılacak, mevcutta bulunan istinat duvarı kaldırılacak. Çalışmalar ise şubat ayında tamamlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarihi dokusu ve hareketli yapısıyla kentin en önemli alışveriş mekanlarından Havra Sokağı'nda başlattığı kapsamlı iyileştirme çalışması ise devam ediyor.

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