'Babalar ve Kızları' kuşağında yılın son konuğu tiyatro ve sinema oyuncusu Sevinç Erbulak

Buca Belediyesinin 'Babalar ve Kızları' kuşağında yılın son konuğu tiyatro ve sinema oyuncusu merhum Altan Erbulak'ın kendisi gibi oyuncu kızı Sevinç Erbulak oldu. 13 yaşında kaybettiği babasıyla kısa ama neşe, güven ve paylaşım dolu anılarını Bucalılarla paylaşan Sevinç Erbulak, “Onun bu ülke için ne kadar değerli bir kimlik olduğunu cenazesinde anladım. Babamın Charlie Chaplin'den reenkarne olup, yeniden vücut bulduğuna inanıyorum” dedi.

Sinema ve tiyatro oyunculuğunun yanında yazar kimliğiyle de tanınan Sevinç Erbulak, tiyatro ve sinema dünyasının duayen isimlerinden, babası Altan Erbulak'ı Bucalılara anlattı. Gazeteci Mazlum Vesek moderatörlüğünde Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen söyleşide Bucalı sanatseverlerle buluşan Erbulak, "Çok güzel bir şehirde, hayatımda bir ilk yaşıyor ve babamla hatıralarımı paylaşıyorum” dedi.

Baba kimliğindeki Altan Erbulak'ı büyük özlemin yanı sıra tebessümle paylaşan Erbulak, "Babamın bu ülke için ne kadar önemli bir kimlik olduğunu cenazesinde öğrendim. Barış Manço, Kemal Sunal gibi bu ülkenin ruh kılavuzlarındandı adeta. Ün ve şöhreti gülerek karşılamayı, herhangi biri olmanın sahiliğindeki saadeti babamdan öğrendim. Evde çok eğlenceli bir adamdı. Bence babam Charlie Chaplin'den reenkarne olup, vücut bulmuş biri” diye konuştu.

Babasını 13 yaşında kaybetmiş olmasına rağmen dolu dolu yaşama fırsatı bulduğunu vurgulayan Sevinç Erbulak, 13 sene boyunca babasıyla konuşamadığım hiçbir şey olmadığını, yaşarken kıymetini hissettiği gibi kaybıyla erken güçlenmek zorunda kaldığını paylaştı. Sevinç Erbulak, keyifli söyleşinin ardından muazzam hayal gücüne duyarlı iç sesini ekleyerek kaleme aldığı ‘Artıkaranmayanlar Gezegeni' isimli kitabını Bucalılar için imzaladı.