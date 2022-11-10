İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Babasını darbederek öldürdüğü ileri sürülen kadın tutuklandı

İzmir’in Tire ilçesinde babasını darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kızı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde babasını darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kızı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babası 79 yaşındaki Himmet Geleç ile yaşayan kızı M.G. (49), başka bir köyde yaşayan akrabalarına giderek babasının hasta olduğunu söyledi. Bunun üzerine akrabaları, M.G.'nin kardeşi A.G.'ye telefonla ulaşarak babasını kontrol etmesini istedi. Eve giden A.G., başında darp izleri bulunan babasını hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ekibi, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.



Kızı tutuklandı


Öte yandan yaşlı adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Babasını darbederek öldürdüğü şüphesiyle akrabalarının evinde gözaltına kızı MG., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.