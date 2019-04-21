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Baca yangını korkuttu

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir işletmeye ait bacada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir işletmeye ait bacada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde bulunan bir işletmeye ait bacada öğle saatlerinde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden işletme personelleri yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar ise panik yasadı. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla yayılan yangına müdahale etti. Müdahale sonrası söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

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