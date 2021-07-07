Bademli'nin meşhur koruk şurubuna coğrafi işaret için sona gelindi

İzmir'in Dikili ilçesinde çok yaygın olan ve üzümün olgunlaşmamış halinden elde edilen koruk şurubuna coğrafi işaret alınması için geri sayım başladı. Bademli'ye özgü koruk şerbetinin tescil edilmesinde ve coğrafi işaret olarak belirtilmesinde tüm engeller ortadan kalkarken, koruk şurubu, sonuç açıklandığında Dikili'de tescillenen ilk ürün olacak.

Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde, koruk şurubunun tescil edilmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çok yaygın olan ve üzümün olgunlaşmamış halinden elde edilen koruk şurubuna coğrafi işaret alınmasına az bir süre kaldı. Şuana kadar koruk şerbetinin tescil edilmesinde ve coğrafi işaret olarak belirtilmesinde tüm engellerin ortadan kalktığı ifade edildi.

Koruk şurubuna tanıtım

Bademli'de ise koruk şerbetinin tanıtımı için bir etkinlik yapıldı. Yoğun ilginin olduğu etkinlik, köy meydanında gerçekleştirildi. Tanıtım etkinliğinde, meydana konulan kazanlarla yöre köylüsü tarafından koruk şurubunun yapılış aşamaları tanıtıldı. Coğrafi işaretin alınmasının ardından sırada patent işlemlerinin olduğu belirtildi. Coğrafi işaretin ardından sıranın patent alma işlemine geleceğini ifade eden Bademli Köyü Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş, "Bademli'nin meşhur koruk suyunun coğrafi işaret alınarak tescillenmesinin mutluğunu yaşıyoruz. Altı aylık bir süreçti. İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz projemizi, İl Tarım Müdürlüğü de destekleyince coğrafi işaret almayı başardık. Bizde bunu köy meydanına kazanlar koyarak, koruk şurubunun yapılış aşamalarını göstererek paylaşalım istedik. Bademli'ye gelen herkesi koruk şurubu içmeye davet ediyoruz” dedi.

"Has tadı ve aromasıyla kuşaktan kuşağa geçen üretimiyle devam edecek"

İl Tarım Müdürü Mustafa Özel de, "Dikili'nin Bademli köyü hep turizm ile ön plana çıkan bir köyümüz; ancak herkesin bilmediği, tarihinde koruk şurubu olarak adlandırılan bir şerbetin coğrafi işaretinin alınmasını kutluyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğünün başvurusuyla gerçekleştirilen coğrafi işaret müracaatının sonucuna ulaştık. Bundan sonra bu bölgeye has tadı ve aromasıyla, kuşaktan kuşağa geçen üretimiyle devam edecek” diye konuştu. İlçe Tarım Müdürü Göksel Aslan de, coğrafi işaret alınması konusunda gereken her şeyin yapıldığını ve başarıya ulaşıldığını belirterek, bundan sonrada aynı hassasiyet ile çalışacaklarını belirtti. Etkinlik konuklara koruk şurubu ikram edilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe; İzmir il Tarım Müdürü Mustafa Özel, Dikili, Foça, Aliağa, Bergama ve Kınık Tarım ve Orman İlçe Müdürleri, Bademli Mahallesi Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş, ses sanatçısı Zeliha Sunal, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.