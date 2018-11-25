Foça Belediyesi, Foça Kent Konseyi Eğitim Grubu ve Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile Çocuk Kitapları Haftası kapsamında Bağarası'nda ‘2. Çocuk Kitapları Şenliği' gerçekleştirildi.

Bağarası Pazaryeri'nde düzenlenen 2. Çocuk Kitapları Şenliğine katılan 300'e yakın çocuğa, bin 500 adet kitap hediye edildi.

Seramik Sanatçısı Koncagül Ağaoğlu ve Ressam Nilgün Pekin, çocuklarla birlikte atölye çalışmaları yaptı. Kilden heykel, kil boyama ve ortak tual üzerine resim yapan çocuklar, çok mutlu zamanlar yaşadı. Çocuk Kitapları Şenliğine katılan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Kent Konseyi Eğitim Grubu ve Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuray Çiloğlu, Foça Kent Konseyi üyeleri, Koncagül Ağaoğlu, Nilgün Pekin, Foça Belediyesi Meclisi üyeleri, Foça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin ve gençlere teşekkür etti. İlkini Yeni Foça'da düzenledikleri Çocuk Kitapları Şenliğinin, ilçenin tüm mahalle ve köylerinde de gerçekleştirmeyi istediklerini ifade eden Foça Kent Konseyi Eğitim Grubu ve Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuray Çiloğlu, destekleri için Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a, emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür etti.