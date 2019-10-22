Bağırsağından yeni bir mesane yapıldı

Mesane kanseri hastası olan elektrik teknisyeni Kemal Kara'ya, Prof. Dr. Taner Divrik tarafından gerçekleştirilen ameliyatla bağırsaktan yeni bir mesane yapıldı. Dr. Divrik, "Operasyonda hastamızın mesanesini çıkarttık. Hastanın bağırsağından aldığımız 40 santimetre uzunluğundaki parçayla yeni bir mesane yaptık" dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünde elektrik teknisyeni olarak görev yapan Kemal Kara (55), mesane kanseri tanısı aldıktan sonra tedavi yollarını aramaya başladı. Kanserin kasa geçmesi nedeniyle mesanesinin alınması gereken Kara, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Divrik'e ulaştı. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Dr. Divrik, ameliyatı planladı. İzmir'de özel bir hastanede gerçekleşen ameliyatta Dr. Divrik ve ekibi, hastanın bağırsağından aldıkları 40 santimetre uzunluğundaki parçayla yeni bir mesane yaptı.

Ameliyat sonrası çay keyfi

Ameliyat öncesinde hastasına ameliyatın birinci gününde birlikte çay içeceğiz dediğini aktaran Dr. Divrik, "Hastanın bağırsağından 40 santimetrelik bölümü alarak yeni bir mesane yaptık. Yeni mesane ortotopik tekniği ile yapıldı ve eski doğal yerine yerleştirildi. Hastanın en büyük arzusu ameliyattan sonraki gün çay içmekti. Hastamızla birlikte ameliyattan sonraki birinci gün çay içtik. Dördüncü günde de hastamız sorunsuz taburcu edildi" şeklinde konuştu.