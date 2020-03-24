Bağışıklık sistemine probiyotik desteği

Çin'de ortaya çıkan ve insan hayatını tehdit eden korona virüs (Covid-19) ile mücadelede güçlü bağışıklık sistemine sahip olmanın, insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Biodesis İlaç A.Ş. Kurucusu Mustafa Aşıkoğlu, probiyotik besinlerin bu noktada önemli olduğunu söyledi.

Dünya genelinde küresel bir salgına dönüşün korona virüs tehdidi karşısında koruyucu önlemlerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdalar tüketmenin de önemli olduğunu belirten Biodesis İlaç A.Ş. Kurucusu Mustafa Aşıkoğlu, probiyotik besinlerin bu anlamda insan metabolizmasını desteklediğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Aşıkoğlu, “Dünyayı etkisi altına alan ve can kayıplarına neden olan yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede öncelikle koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor. Bu süreçte bilimsel çalışmalar ve hijyene dayalı uygulamalar ön plana çıkıyor. Bunların yanı sıra insan sağlığını tehdit eden unsurlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdaların tüketilmesi de önem kazanıyor. Yapılan araştırmalar, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında probiyotik yönünden zengin besinlerin tüketilmesi gerekliliğini ortaya çıkartıyor. Probiyotikler, temel olarak doğada olan ve vücudumuzda da trilyonlarca bulunan yararlı bakterilerdir. Bu bakterileri içeren besinlerin başında ise yoğurt ve kefir gelmektedir. Herkes evinde kolayca yoğurt ve kefir mayalayabilir ve gönül rahatlığıyla tüketebilir. Yoğurt ve kefir, zaten mutfağımızın ve beslenmemizin vazgeçilmez parçalarıdır. Ancak bizler bunların ne kadar önemli olduğunu yeni yeni anlıyoruz” dedi.

Her yaş grubu tüketebilir

Yeterli ve dengeli beslenmeyen bireylerin immün sisteminin zayıfladığına dikkat çeken Aşıkoğlu, “Virüslere ve bakterilere karşı bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerektiğini biliyoruz. Bunu sağlamak için de yeterli ve dengeli beslenmemiz çok önemli. Uzmanlar, beslenme düzenimizin içinde mutlaka probiyotik besinlere yer vermemiz gerektiğini dile getiriyor; probiyotiklerin doğal yollardan alınması gerektiği konusunda insanları uyarıyorlar. Yoğurt ve kefir gibi fermente olmuş süt ürünleri, en önemli probiyotik kaynaklarının başında gelmektedir. Beslenme uzmanları özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek ve metabolizmayı desteklemek amacıyla yoğurt ve kefir tüketmek gerektiğine dikkat çekiyor. Dengeli

beslenmeyi destekleyen bu besinlerin, her yaşta rahatlıkla tüketilebilmesi ise çok büyük avantaj oluşturuyor” diye konuştu.

Evde mayalanmış olması önemli

Evde mayalanmış yoğurt ve kefirin probiyotiklerden çok zengin besinler olduklarını vurgulayan Aşıkoğlu, “Fabrikasyon olarak üretilen ve marketlerde, bakkallarda satılan yoğurt ve kefirler, UHT ve pastörizasyon prosedürlerinde vitamin ve mineral değerlerinin bir kısmını kaybederler. Ancak buradaki en önemli sorun, probiyotiklerin bu işlemler sırasında tamamen ölmeleri ve mayalanan yoğurdun probiyotik içermemesidir. Biodesis probiyotikli yoğurt ve kefir mayaları, evde kefir ve yoğurt mayalanmasında sağlıklı, hijyenik, kontrollü, seçilmiş probiyotikler ve mayaları her seferinde gerek cins gerekse miktar olarak aynı standartlarda sağlama avantajı getirmektedir” ifadelerini kullandı.