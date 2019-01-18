Bağışlar kitap olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı İzmir Okulları'nın her yıl geleneksel olarak, yardım amaçlı gerçekleştirdiği yılbaşı panayırından elde edilen gelir bu yıl, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'na (TÜRGÖK) bağışlandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı İzmir Nesan Yerleşkesi'nde, 40'a yakın firmanın sponsorluğunda gerçekleştirilen yılbaşı panayırı, öğrencilerin ve velilerin birbirinden eğlenceli etkinlikler ve birbirinden lezzetli yiyecek stantlarıyla yeni yıla güzel bir başlangıç yapmasını sağlayarak, sosyal dayanışmanın önemli örneklerinden birine sahne oldu. TÜRGÖK yararına düzenlenen panayırdan elde edilen her gelir, görme engelli bireylere daha çok kitap ulaştırılması için birikti.

TÜRGÖK'ü ziyaret eden İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Esra Sandalcı Adam, hazırlanan bağış çekini TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgana teslim etti. Düzenlenen yılbaşı panayırında, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği örnek bir dayanışma günü yaşadıklarını belirten Adam, "Görme engelli kişilerin eğitimleri ile kültürel gelişimlerine ücretsiz hizmet eden Türkiye'nin ilk ve tek görme özürlüler kitaplığı, onların yazılı kaynaklara ulaşmasını sağlaması açısından çok önemli. Bizler yapılan her yardımın daha çok kitaba dönüşerek görme engelli bireylere ışık olmasını arzu ediyoruz. Böylesine önemli bir kurumun kurulmasını sağlayan Güntekin Yazgan'ı da saygıyla anıyorum" dedi.

6 bin üyeye kitap gidiyor

TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan, yapılan her yardımın daha çok görme engelliye kabartma kitap ulaştırılması anlamına geldiğini söyleyerek, "Şu an 6 binden fazla görme engelli üyemiz var üstelik sadece Türkiye'ye değil; İngiltere, Almanya, Hollanda ve Amerika gibi ülkelerde yaşayan, görme engelli Türkçe bilen üyelerimize kabartma kitap ulaştırıyoruz. Gönderdiğimiz kitaplarla KPSS sınavı, TEOG sınavı kazanan üyelerimiz var. Bizlere bu tip geri dönüşler oldukça nasıl önemli bir çalışma yaptığımızı daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle daha fazla görme engelliye kitap ulaştırılması için yapılan yardımlar çok önemli" diye konuştu.