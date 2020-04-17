Bahar alerjisi olanlara uzmanından uyarı

Dr. Onur Aydın, korona virüsün kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit ile belirti gösterebileceğini söylerken, bahar alerjisi olanların korana virüse karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Salgın sürecinde kontakt lens kullanılmaması konusunda uyarıda bulunan Aydın, göz makyajı yapılmamasını önerdi.

Atagöz Göz Hastalıkları Dal Markezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, korona virüsün kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivitle birlikte belirti gösterebileceğini söyledi. Korona virüsünü tespit eden ilk doktorlardan olan ve bu virüs sebebiyle hayatını kaybeden Çinli Doktor Li Venliang'ın da göz doktoru olduğuna dikkat çeken Aydın, “Li Venliang, hastalarının konjonktivit şikayetiyle geldiğini rapor etmiş. Konjonktivitle bağlı gözde sulanma, kızarıklık belki hafif çapaklanma ya da çapaklanma olmadan bir viral konjonktivit şeklinde hasta bize gelebilir. Eğer bu hastalığın yanında hastamızda ateş, kuru öksürük ya da halsizlik varsa yani konjonktivit ile bağdaşmayacak gribal bulgular da yerleşmeye başlıyorsa hastalıktan şüphelenmemiz ve bir an evvel karşımızdaki hastayı bir sağlık kuruluşuna yönlendirmemiz gerekmektedir. Korona virüs, göz rahatsızlığı şikayetleri ile de belirti gösterebilir” dedi.

Bahar alerjisi bulunanlarmutlaka ilaç ve damla kullanmalı

Op. Dr. Onur Aydın, korona virüsün göz rahatsızlığıyla belirti gösterebileceği için ellerin göze gitmemesi gerektiğini belirterek, “Toplumda genel olarak ellerin ağza ve buruna sürülmemesi biliniyor ancak ellerin göze de gitmemesi gerekiyor. Bahar mevsiminden geçiyoruz. Mart, nisan, mayıs ayları alerjik konjonktivitlerin yüksek oranda görüldüğü dönemlerdir. İster istemez dalgınlıkla da olsa eller göze gitmektedir. O nedenle hijyen ve mesafe kurallarının yanı sıra ellerimizi gözümüze götürmemeliyiz. Alerji nedeniyle hastalığı olan kişiler bu dönemde muhakkak alerji konjonktivit ile ilgili ilaçlarını, damlalarını kullansınlar. Alerji bulgusu olan kişilerin alerjik konjonktivitlerinin yanında alerjik rinitleri, alerjik astım gibi hastalık temelleri de vardır. Astım dediğimiz hastalık da bir akciğer hastalığıdır. Böyle bir sirkülasyon, süreç başlarsa bu kişilerin alerjik konjonktivitle almış oldukları bu mikrop, akciğerlerine giderse daha hızlı şekilde zatürreye evrilme ihtimali vardır. Alerjik konjonktiviti bulunan hastalar bu süreçte muhakkak göz damlalarını kullansınlar” diye konuştu.

“Göz makyajı yapmaktan kaçının”

Makyaj malzemesi, güneş gözlüğü, havlu gibi eşyaların ortak kullanımından kaçınılması gerektiğini ifade eden Dr. Onur Aydın, “Gözle ilgili ortak malzeme kullanımına çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle kadınların bu süreçte göz makyajı yapmasını da çok önermiyoruz. Kalem, maskara gibi malzemeler gözle teması yoğun olan malzemelerdir. Bazı durumlarda aynı evin içinde yaşayanlar tarafından ortak olarak da kullanılabilmektedir. Ayrıca göz makyajı yapan insanların gün içinde gözlerinde yanma, batma, sulanma olabilir. Eller yine göze gitmeye başlar. Bu nedenlerle içinde bulunduğumuz süreçte kadınların göz makyajı yapmalarını önermiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kontakt lens kullanmayın”

Dr. Aydın son olarak, salgın sürecinde kontakt lens kullanmasını da önermediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Kontakt lens demek gün içerinde yanma, batma, kızarıklık, acıma, lensi değiştirme ihtiyacı demektir. Bu kişiler çok dikkatli değillerse, uzmanların duyurduğu önlemlere uyumlu değillerse ellerini yıkamadan bu işi yapabilir, gözlerini ovuşturup kaşıyabilirler. Kontakt lensini elleyebilir, oynayabilir ve lenste bulaş meydana getirebilir. Böylelikle yine gözden alınan enfeksiyon vücutta en önemli hedef organı olan akciğerlere yayılabilir.”