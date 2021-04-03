Bahar alerjisi, yüz şeklini bile etkiliyor

Dr. Şule Çağlayan Sözmen, bahar alerjisine bağlı olarak burun tıkanıklığı nedeniyle uyku kalitesi bozulan çocuklarda gün içinde sinirlilik, baş ağrısı, derslere konsantre olamama gibi sorunlar yaşanabildiğini söyledi. Doç. Dr. Sözmen, “Yapılan araştırmalar, çocuklarda alerjik nezlenin anksiyete olarak nitelendirilen kaygı bozukluğuna, sosyal ve duygusal değişimlere neden olduğunu gösterdi. Sürekli zorunlu ağız solunumu yapan çocuklarda ise yüzün uzunlamasına büyümesine, alt çenenin geriye gitmesine neden olabilir” dedi.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa canlandı, havada polen etkisi görülmeye başlandı. Baharın gelmesiyle birlikte kişi, polenlere karşı alerjik bir bünyeye sahipse vücuda giren polenler bazı maddelerin salgılanmasına yol açıyor. Burun ve gözlerdeki kılcal damarların da genişleyip şişmesiyle, bahar alerjisine bağlı belirtiler ortaya çıkıyor. Bahar alerjilerin çocuklarda da çok sık görüldüğünü dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Alerji, Astım ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen; hapşırık, burun akıntısı ve tıkanıklığı, göz kaşıntısı ve akıntısının hastalığın en belirgin belirti bulguları olduğunu ifade etti. Sözmen, bahar alerjisi olan çocuklarda gün içinde sinirlilik, derslere konsantre olamama, anksiyete gibi sosyal ve duygusal değişiklikler ile uzun vadede yüzün uzunlamasına büyümesinin meydana gelebildiğini belirtti.

Sosyal yaşamını, derslerini etkiliyor

Bahar alerjisi yaşayan, özellikle gece yoğun burun tıkanıklığı olan çocuklarda horlama, ağızdan nefes alma ve uyku bozukluğunun görülebildiğini dile getiren Doç. Dr. Sözmen, “Bahar alerjisine bağlı burun tıkanıklığı nedeniyle uyku kalitesi bozulan çocuklarda gün içinde sinirlilik, yorgunluk, baş ağrısı, derslere konsantre olmada zorluk yaşanabilir. 6-12 yaş ve 12-17 yaş arası çocuklarda alerjik nezlenin yaşam kalitesine etkilerine ölçeklerle bakılmış ve bu çocuklarda kaygı (anksiyete), çocukların öğrenme ve akranlarıyla kaynaşmalarını etkileyen fiziksel, sosyal ve duygusal değişiklikler olduğu görülmüştür” diye konuştu.

Yüz şeklini bile etkiliyor

Bahar alerjisinin bu etkilerinin yanında, çok uzun dönem burun tıkanıklığı yaşayan ve sürekli ağızdan solumak zorunda kalan çocuklarda yüz yapısında değişiklikler ortaya çıkabildiğini dile getiren Doç. Dr. Sözmen, “Özellikle büyüme dönemlerinde sürekli zorunlu ağız solunumu yapan çocukların yüzünün uzunlamasına büyümesine, alt çenenin geriye gitmesine ve dişlerin normal pozisyonlarının bozulmasına neden olabilir. Alerjik nezlede burun içindeki dokular şişer. Kulakta doğal olarak oluşan akıntının boşalmasını sağlayan östaki borusu da tıkanır. Bu durum da kulakta sıvı birikmesine ve orta kulak iltihabına neden olur. Burun boşluğunun etrafında hava dolu yapılar olan sinüsler de de tıkanıklık oluşarak bakteri ve virüslerin buraya yerleşmesi kolaylaşır ve sık sinüzit atakları ya da kronik sinüzit ortaya çıkabilir” dedi.

Deri testleri güvenilir ve pratik

Alerjik rinitin tanısı belirtilerin hastalıkla örtüşmesi, hekim tarafından yapılan muayenede alerjik nezle belirtilerinin saptanması ve deri testleri ile konulduğunu söyleyen Doç. Dr. Sözmen, “Deri testleri güvenilir, pratik ve kişiye özel uygulandığından doğru sonuç veren ve tanıda yeterli testlerdir. Bu konuda eğitimli çocuk alerji uzmanları tarafından yorumlanması gerekir. Yanlış yorumlar yanlış tanı ve tedaviye neden olabilir. Tanısı konulduktan sonra ilaç tedavisi ve alerji aşıları ile hastanın hayat kalitesi artarken, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi eşlik edebilen hastalıklarda tedavi edilir” ifadelerini kullandı.