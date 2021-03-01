Baharın müjdecisi leylekler Selçuk semalarında

Baharı müjdeleyen leylekler İzmir'in Selçuk ilçesi semalarında görülmeye başlandı.

Selçuk, leyleklerin göç yolları üzerinde bulunan bir bölge olmanın yanında, sulak ve bataklık alanlar açısından elverişliliği, kent genelinde gürültü kirliliğinin olmaması sebebiyle de leylekler için önemli bir beslenme ve barınma noktası olarak yer alıyor. Tarihi ve kültürel değerleriyle olduğu kadar doğal zenginlikleriyle de dikkat çeken bir kent olan Selçuk'ta leylekler kent sembollerinden biri olarak biliniyor. Sayıları yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte Selçuk'ta önemli bir leylek popülasyonu varlığını sürdürüyor.

Selçuk Belediyesi leyleklerin kentteki varlığı için koruma çalışmalarına da devam ediyor. Leylek yuvalarının bakımını her yıl hassasiyetle gerçekleştiren Selçuk Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bu yıl da çalışmalarına devam edecek. Leylek yuvalarının bakımı kapsamında, leyleklerin getirdiği naylon, ip vb. çöplerin temizliği yapılarak özellikle yavru leyleklerin bu materyallerden zarar görmesinin önüne geçiliyor.

Leyleklerin baharın müjdecisi olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Memleketimiz Selçuk'a bahar geldi. Bunu leyleklerimizin gelişinden anlıyoruz. Selçuk'lu leylekler şimdi semalarda uçuyorlar. Baharın müjdecisi olan leyleklerimizi selamlarken, 2021 yılının olabildiğince huzurla, olabildiğince bereketle ve tüm güzellikleriyle geçmesine dair umutlarımızı bir kez daha baharla yeniliyoruz” dedi.