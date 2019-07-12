Bahçe konserlerine katılacak ünlü isimler İzmirlileri coşturacak

İzmir'de, yazı renklendirecek bahçe konserleri, temmuz ayı boyunca İzmirlileri coşturacak. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından; Nil İpek, Deniz Tekin, Ufuk Beydemir, ağustos ayında ise; Can Bonomo, İrem Derici, Aleyna Tilki ve Merve Özbey'in sahne alacağı Optimum'da düzenlenecek konserler, İzmirlilere keyifli dakikalar yaşatacak.

İzmir Optimum AVM, yaz aylarının keyfini birbirinden özel konserler ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını her hafta sonu bahçe alanında ağırlanması ağırlanması planlanırken, konserlerle katılımcılar unutulmaz dakikalar yaşayacak. Temmuz ve ağustos ayları boyunca sanatçılar, saat 18.30'da sevenleriyle buluşacak.

Nil İpek Cumartesi Günü konser verecek

13 Temmuz Cumartesi günü Nil İpek ile başlayacak olan bahçe konserleri, 20 Temmuz Cumartesi günü genç kuşağın sevilen seslerinden Deniz Tekin ile devam edecek. 28 Temmuz Pazar günü ise Ufuk Beydemir İzmir Optimum AVM'de müzik keyfini zirveye taşıyacak.

Can Bonomo, İrem Derici, Aleyna Tilki, Merve Özbey

Ağustos ayında da bahçe konserlerine devam edecek olan AVM, 3 Ağustos Cumartesi günü sahnesinde Can Bonomo'yu, 10 Ağustos Cumartesi günü ise sevilen yıldız İrem Derici'yi ağırlayacak.

18 Ağustos Pazar günü son dönemin en popüler isimlerinden Aleyna Tilki, bahçe konserleri kapsamında İzmirlilerle buluşacak. Bahçe Konserleri serisi 25 Ağustos Pazar günü Merve Özbey'in in unutulmayacak performansıyla sona erecek.