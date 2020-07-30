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Bahçede Hint keneviri, kümeste esrar ele geçirildi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan bir şahsın evinin bahçesinde 160 kök Hint keneviri, tavuk kümesinde ise yaklaşık 1.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan bir şahsın evinin bahçesinde 160 kök Hint keneviri, tavuk kümesinde ise yaklaşık 1.5 kilo esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yamanlar Mahallesi Körfez Evleri mevkiinde ikamet eden Ali O'nun evinde uyuşturucu yapımında kullanılan bitkiler yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alınan Ali O'nun evine operasyon düzenlendi. Operasyonda evin bahçesinde 160 kök Hint keneviri, tavuk kümesinde ise yaklaşık 1.5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali O., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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