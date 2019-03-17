Bahçeli: “Son siper Cumhur İttifakı'dır, son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir”

İzmir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak miting gerçekleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Avrupa'ya gidersek bizi öldüreceklermiş. Tüm cami ve minareleri yıkacaklarını; İstanbul'un bir Hristiyan kenti olacağını iddia ediyor. Ey Haçlılar biz buradayız, gelin de görelim. Ey Haçlılar bekliyoruz sizi, hadi gelin de kanınızda boğalım. Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, çapulcular. Nasılsınız iyi misiniz? Buradan 104 yıl sonra Türk milletine kefen biçmeye çalışanları uyarıyorum. Sakın aldanmayın, yanlış hesap yapmayın. 104 yıl önce o hatanın bedelini Çanakkale'de ödediniz. Türk milletini çaresiz sanmayın, işte Cumhur İttifakı, işte Türkiye, işte kahraman İzmir. Dimdik ayaktalar. Türk milletini kesinlikle aşamazsınız. Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK ve FETÖ'ye tutunanlar son siper Cumhur İttifakı'dır, son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri öncesi ilk kez İzmir Gündoğdu'da ‘Cumhur İttifakı' adıyla dev miting gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı'nın iki lideri, tarihi mitingde önemli mesajlar verdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Şükürler olsun ki İzmir'deyiz, İzmirli kardeşlerimle hasret gideriyoruz. Bu seçimlerin ülkemize, İzmirimize, milli beka ve milli birliğimize hayırlı olmasını, nurlu bir dirilişe kaynaklık etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Cumhurunuz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadık. Hiçbir dönemde tehlike ve tehditlerden mahrum yaşamadık. Devamlı üzerimize geldiler. Su uyudu düşman uyumadı. Yıllar yılı kovaladı, ne husumet bitti, ne hain tükendi. Anadolu'yu fethedişin üzerinde 948 yıl geçti ama yankısı hala geçmedi, hesabı bitmedi. Bu hesap yüzünü hakka dönenlerle yolunu batıla çevirenlerin çetin hesaplaşmasıdır. Bu hesabın bir tarafında Türk İslam medeniyeti, Türk milleti vardır. Diğer tarafında zalimler, emperyalistler ve maalesef içimize sızmış yerli işbirlikçileri vardır. Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık. Biz bağımsız yaşamak için şehitlerimizden duamızı aldık. Milli mücadele duruşu ile Cumhur İttfakı'na ruh verdik. Milli bekamız için bir araya geldik. Cumhur İttifakı İzmir'in sinesinde çıkıp işgalcilere ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in gelecek umudur. Konak hükümet meydanına al bayrağı gururla çeken Yüzbaşı Şerafettin'in özlemidir. Tam bağımsızlık hamur, fedakarlığın numunesidir. Cumhur İttifakı çarpan yürek, yükselen bayraktır. İzmir'in dağlarında çiçekler açacak. İzmir'i kimse çantada keklik görmesin. Kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, her şey değişecektir. 12 Eylül zulmünün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli, daha fazlasını yapacak iradeye kucağını açmalıdır. Bu irade Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı adayı da tecrübesiyle öne çıkan Sayın Nihat Zeybekci'dir. Bütün ilçe adaylarına da başarılar diliyorum. MHP bütün gücü, imkanlarıyla Cumhur İttifakı başarısı için çalışacak, birlikte başaracak ve İzmir de ağırlıklarından kurtulacaktır” diye konuştu.

“Ey Haçlılar biz buradayız, gelin de kanınızda boğalım”

Yeni Zelenda'da gerçekleşen katliama değinen Bahçeli, “Vahşet verici katliamda bir vandal, barbar, din kardeşlerimizi namaz kıldıkları esnada kurşun yağmuruna tutmuş, 50 kişi hayatını kaybetmiştir. Bir kez daha hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor, yaralılara şifa diliyorum. Bu şerefsiz terörist silahın üzerinde dikkat buyurunuz; Türk yiyici ifadesi gözlerden kaçmamıştır. Ayrıca ikinci Viyana kuşatmasına atıf yapılmıştır. Haçlı seferleri sırasında kullanılan ‘Tanrı bunu istedi' sözünü bir kez daha gündeme getirmiştir. Karşımızda bir manyaktan, teröristten daha fazlası vardır. Sosyal medya hesabından 70 sayfalık manifesto yayınlayan Haçlı kalıntısı Türk milletine mesajlar yazmıştır. Avrupa'ya gidersek bizi öldüreceklermiş. Tüm cami ve minareleri yıkacaklarını; İstanbul'un bir Hristiyan kenti olacağını iddia ediyor. Ey Haçlılar biz buradayız, gelin de görelim. Ey Haçlılar bekliyoruz sizi, hadi gelin de kanınızda boğalım. Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, çapulcular. Nasılsınız iyi misiniz? Türkmenistan düşmanlarının emellerini hala fark edemediniz mi? Hiç kimse beka sorunu yok demesin. Yeni Zelenda'da bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir. Kanı dökülen sadece mazlum kardeşlerimiz değil, hepimizdir. Şimdi yerine oturdu mu beka sorunu, şimdi yerine oturdu mu 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu. Biliniz ki zillet İzmir'i her gün zehirliyor. Çanakkale'de yendiklerimizi, İzmir'e kadar kovaladıklarımız tekrar karşımızdalar. Bu nedenle tek çözüm Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhur İttfakı'dır. Bir olursak Çanakkale'de olduğu gibi bu milleti geçemezler. El ele verirsek Türkiye'yi yenemezler. Cumhur İtitfakı'nda kucaklaşırsak Cumhuriyeti asla yıkamazlar” ifadelerini kullandı.

“Çanakkale Zaferi'nin yaşaması için Cumhur İttifakı diyoruz”

Türkiye'nin derin ve sinsi bir kuşatma ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Bahçeli, şunları söyledi:

“Çanakkale'de tarih yazarak düşmanlara geçit vermeyen, işgalcilere fırsat tanımayan kutlu ceddimiz gibi bugün de Cumhur İttifakı olarak benzer tehditlerle mücadele ediyoruz. Ancak bu kez tehlike ve tehdit daha sinsi, daha zorludur. Çünkü kökü dışarıda, uzantısı içeridedir. Bu nedenle bugünkü tehdit ve tehlikeyi iyi analiz etmenin en önemli yolu tarihten ders çıkararak tedbir almaktır. Düşmanlar değişse bile emeller aynı, işbirlikçiler tanıdıktır. Cumhur İttifakı olarak bir gerçeği vurgulamaktan öte gelecek nesiller için uyarıyoruz. Tarihi bilmeden bu günü anlamaya imkan yoktur. Bugünü anlamak için Çanakkale'yi, Çanakkale'yi yorumlamak için bugüne bakmak gerekmektedir. Yarın Çanakkale Zaferi'nin 104. dönümüdür. Yola çıkan zalimlerin hüsran ve kesin yenilgiyle defedilmesinin adıdır. Çanakkale dönemin küresel güçlerinin milletimizin en zayıf olduğunu zannettikleri dönemde yapılan saldırının yüksek iman ile püskürtülmesi demektir. Bugün karşımıza yeniden çıkan Çanakkale sürüleridir. Bugün karşımıza çıkanlar, dün İzmir'de denize dökülenlerdir. Biz bu zillete asla izin veremeyiz. Al bayrağımızın düşmesi, İstiklal Marşımızın susmasını, ezanımızın kesilmesini, nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasına asla izin vermeyiz. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız, Türkiye'yiz. Dün 51. Alay şahadete hazırdı, bugün Cumhur İttifakı. Ne büyük bir gurur kaynağı ki Türk milleti bağrından kahramanlar yetiştirmekte ve tarihe damgasını vurmakta en önde yer almıştır. Biz Çanakkale ile milletçe kahraman olduk. Tıpkı 15 Temmuz'da topyekün gazi olduğumuz gibi. Çanakkale binlerce yılda yoğrulmuş Türk milletinin maddi ve manevi bütün güçleriyle gerçekleştirdiği var oluş savaşıdır. Çanakkale Türk milletinin asalet mücadelesidir. Çanakkale, vatan sevgisinin işgal zihniyetine üstünlüğünü haykıran bir menkıbenin adıdır. Onlara ve emanetlerine layık olmak gayretiyle Cumhur İttifakı diyoruz. Bu zaferin yaşaması için Cumhur İttifakı diyoruz.”

“Son siper Cumhur İttifakı'dır, son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir”

Türk milletinin hiçbir zaman aşılamayacağını ifade eden Bahçeli, “Buradan 104 yıl sonra Türk milletine kefen biçmeye çalışanları uyarıyorum. Sakın aldanmayın, yanlış hesap yapmayın. 104 yıl önce o hatanın bedelini Çanakkale'de ödediniz. Türk milletini çaresiz sanmayın, işte Cumhur İttifakı, işte Türkiye, işte kahraman İzmir. Dimdik ayaktalar. Türk milletini kesinlikle aşamazsınız. Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK ve FETÖ'ye tutunanlar son siper cumhur ittifakıdır, son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir” dedi.

Mitingden detaylar

Gündoğdu Meydanı'nda yapılan mitingde daha önce İstanbul Yenikapı'daki miting için hazırlanan sahnenin aynısı kuruldu. Parti flamalarının yer almadığı mitingde İzmirlilere 100 bin bayrak dağıtıldı. Gündoğdu Meydanı'na rahatlıkla girilebilmesi için de gerekli planlamalar yapılırken, vatandaşlara 250 bin adet su dağıtıldı. Alanın iki farklı noktasına Kızılay çadırları kuruldu. Ayrıca alan içerisinde olası bir sağlık sorununa karşı güvenlik koridoru oluşturuldu. Alan Cumhuriyet Meydanı'ndan Alsancak Vapur İskelesi'ne kadar polis bariyerleri ile kapatıldı. Alana girişler, altı kapıdan yapıldı. Vatandaşlar, arama noktalarından geçerek alana giriş yaptı. Öte yandan alana Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu ve ‘Beka için milli karar' yazılı dev bir pankart asıldı. Bu pankartın hemen yanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu ve üzerinde ‘Cumhur için istikrar' yazılı pankart asıldı. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin de ‘Zeybekci çözer, İzmir'e değer' yazılı bir pankartı alanda yer aldı. Mitingde Cumhur İttifakı İzmir adayları da sahneye davet edilerek halkı selamladı.