Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsü açılıyor

Bahçeşehir Kolejinin İzmir'deki 6'ncı kampüsü olan Kuzey Kampüsü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açılıyor. Kampüsün tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, “İyi ve kaliteli eğitim için gece-gündüz çalışıyoruz” dedi.

Bahçeşehir Koleji, eğitim yatırımlarına devam ediyor. 2020-2021 Eğitim- Öğretim yılına Türkiye genelinde açacağı 7 yeni kampüsle “Merhaba” demeye hazırlanan Bahçeşehir Koleji, İzmir'de de 6'ncı olacak Kuzey Kampüsünü hizmete açıyor. Menemen Ulukent'te eylül ayında kapılarını öğrencilerine açacak olan kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve fen lisesi kademeleri bulunuyor.

Anadolu Caddesi ile Çanakkale Otobanının birleştiği noktada olması nedeniyle kolay ulaşımın sağlandığı, 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Bahçeşehir Kuzey Kampüsünde, STEM+A Center ve STEM+A eğitim modeli uygulamaları için hazırlanan laboratuvarların yanı sıra açık ve kapalı spor alanları bulunuyor. Kampüste 48 derslik bulunuyor. İki bloktan oluşan kampüs, Bahçeşehir Kolejinin Karşıyaka bölgesindeki ilk anadolu ve fen lisesine de sahip olacak. İzmir'de düzenlenen Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsü tanıtım toplantısına; BUEK Başkanı Enver Yücel, İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“Dünyanın en iyilerinden birisi olabiliriz”

BUEK Başkanı Enver Yücel, “18 yıl önce İzmir'e geldik ama aslında geç geldik. İzmir'in eğitim ve öğretime verdiği önemi, irdelemesi, incelemesi, diğer yeler gibi değil. İzmir, eğitim ve öğretimin ne olduğunu, medeniyetin, çağdaşlaşmanın, modernizmin ülkemizdeki adeta merkezi. Bir anda gelemezdik. Güçlü gelmemiz lazımdı. 18 yıl önce geldiğimiz zaman bunu başardık. 44 yıldır bu kurumlara liderlik yapıyorum. Başlangıçta Uğur dershanelerinin öğrencisi olarak bu alana girdim. Geldiğimiz noktaya baktığım zaman epey mesafe almışız. Sayıca Avrupa'nın en büyük, dünyada da ilk 5 içerisine giren büyük bir aileyiz. Büyüklük, sayıca önemli ama artık çok büyük olmak yetmiyor. Çok kaliteli olmak lazım. Hangi işi yapıyorsanız o işi en mükemmel yapmak lazım. Biz buna çalışıyoruz. Hayallerim, Türkiye'nin eğitimde bir dünya markasının olması. Bahçeşehir Kolejleri, Bahçeşehir Üniversitesi, dünyada sayılı bir marka olsun istiyorum. Biz dünyanın en iyilerinden birisi olabiliriz. Bunu çok açık ve net görebiliyorum. Dünyada eğitimde nereye gidildiğini çok iyi biliyorum. Dünyanın en iyi okullarında neler var biliyorum. Müfredatlarını ve eğitimlerini biliyorum” dedi.

“Yapay zeka temelli eğitime geçiyoruz”

Okullarda önemli olanın nasıl bir eğitim verildiği olduğunu vurgulayan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim hedefimiz cumhuriyetimizin kurucusunun muasır medeniyete ulaşma hedefidir. Bu hedeften taviz vermeyiz. Her çocuk dünyada iyi eğitim alma hakkına sahiptir. Her çocuk kaliteli eğitim alma hakkına sahiptir. Biz ülkemizin her köşesine kaliteli eğitim götürmek durumundayız. 18 milyon öğrencimiz var. Biz tabii ki hepsini okutabilecek durumda değiliz ama öncülük ediyoruz. Doğruları, dünyanın ne yaptığını ilk defa Türkiye'de uygulamaya çalışıyoruz. 13 yıl önce ‘kişiye özgü öğretim' dedik. Artık günümüzde dünyada fabrikasyon eğitimin sonuna doğru gidiyoruz. Bunu başaran ülkelerin eğitimi bambaşka olacak. Her insan farklı. Siz onlara fabrikasyon şeklinde eğitim verirseniz, herkese aynı şeyleri öğretirseniz bu çok doğru olmaz. Artık yapay zeka temelli eğitime geçiyoruz. Yapay zeka temelli eğitimde herkese aynı eğitimi değil, ilgilerine anlayışına göre eğitim verilir. Yeter ki o bireyi çok iyi tanıyalım.”

"Geri kalmamamız lazım"

Gelecekte insanların tek bir meslekle uğraşmayacağını kaydeden Yücel, “Öğrencilerinize şu anda bu dünyanın derslerini ve müfredatı öğretemezsiniz. Geleceğin işini yürütmeniz lazım. 20 sene sonra bu mesleklerin yüzde 60'ı olmayacak. ‘Yapay zeka teknikerliği', ‘insanız hava araçları' diyoruz. Bu mesleklere göre eğitim-öğretim altyapısı yapmamız lazım. Bugünün değil, yarının sorunlarını çözecek gençler yetiştirmemiz lazım. Eğitim-öğretim sisteminin sil baştan yeniden olması lazım. Geri kalmamamız lazım. Bunu yapamazsak geri kalırız. Geri kalırsak, milli gelirimizi 30 binlere çıkaramayız. Bunun tek yolu doğru ve iyi eğitim almak. Eğitimin işe yaraması lazım. Eğitimin getirisi olması lazım. Biz de bu iyi ve kaliteli eğitim için dünyadan geri kalmamak adına gece-gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

“Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Bugün itibariyle 60 ilde 128 kampüsle 100 bine yakın öğrencimize eğitim öğretim hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu sene 11 yeni kampüs yatırımımız mevcut. 2020-2021 döneminde bu okullarımız faaliyete girecek. ‘Ekonomiye ne oldu, ne olacak?' denilen bir dönemde özellikle çoğu işadamımızın yoğurdu üfleyerek yediği bir dönemde biz yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. çünkü eğitim-öğretim alanı çok çok önemli bir sektör” ifadelerini kullandı. Toplantıda konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da, “İzmir'de 8 yıl önce başlayan yolculuğumuza 6 kampüsle devam ediyoruz. Biz çok büyük bir Bahçeşehir ailesiyiz. Bütün dünyanın gündemi eğitim. Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitim götürmek üzere yola çıktığımızda amacımız bu eğitimin içeriğiydi. Çağdaş, teknolojiye ve evrensel bilime hizmet eden, önce ülkemizin kalkınması için yeni nesiller yetiştiren, sonra da dünyada fark sağlayacak bireyler yetiştirmekti. Bunun en iyi karşılık bulduğu şehirlerden biri de İzmir” dedi.