Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, velilerle buluştu

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, kurumun İzmir'deki kampüslerinde öğrenim gören 8. sınıf öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi. Yücel, toplantının yapıldığı Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü'nü dünya ile yarıştırmak niyetinde olduğunu söyledi.

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü'nde, kurumlarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve velileriyle bir araya gelen BUEK Başkanı Enver Yücel'e BUEK İcra Kurulu Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Ege Bölge Koordinatörü Zeynep Hülagü ve Lise Müdürü Aylin Gil eşlik etti.

“Bu kampüsü dünya ile yarıştırmak niyetindeyim” diyen BUEK Başkanı Enver Yücel, "İzmir, hem ülkemizin, hem dünyanın, hem bölgenin çok önemli bir ili. İzmir'de yatırımlara geç başladık ama o arayı da kapattık. İzmir'de 10 okulumuz var ve 500 milyon dolar civarında bir yatırım ön görmüştük. Bunlar tamamlandı sayılır ama bitmeyecek. Bu kampüs dünya ile yarışacak mükemmel bir kampüs. Sosyal donatı alanları ile birlikte akademik anlamda da muazzam bir okul olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İzmir'e yatırımlarımız sürecek”

Bahçeşehir Üniversitesinin enstitü olması için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Yücel, “Samsun'da ve İzmir'de spor altyapısı projelerine de başladıklarını söyledi. İzmir'i çok sevdiklerini ve yatırımlarının devam edeceğini ifade eden Yücel, "İzmir'e hazırlıklı gelmek lazım. Onun için geç geldik. İzmir'in velisi kalite arıyor. İzmir'in velisinin eğitim seviyesi yüksek. Onlara mükemmel ve iyi eğitimi sunmak lazım. Sadece İzmir'e değil okul açtığımız her yere bu hizmeti sunmak gerekiyor” dedi.

İlerideki dönemde basketbol takımları için 24 ilde altyapı seçmeleri yapacaklarını açıklayan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise “600 olan altyapı oyuncusu sayımız 3 bine çıkarmak istiyoruz. Bu işin startını verdik burada kısıtlı kalmayacağız. Pilot iller seçip alt liglerde yerel takımlar kuracağız. Türk basketboluna sporcu yetiştirmek istiyoruz. İzmir bu anlamda çok güzel reaksiyon veriyor” diye konuştu.

“İyi olanın kazanmasını istiyoruz”

Yarın Pınar Karşıyaka'ya konuk olacaklarını hatırlatan Bahçeşehir Koleji basketbol takımının genel menajeri Alparslan Aydın da “Türk basketbol tarihine adını yazdırmış bir kulüple karşılaşacağız. İyi olanın kazanmasını istiyoruz. Seyirci, her iki takımı da alkışlarsa bizim için en büyük sevinç kaynağı bu olur. Burada altyapımızı kurduk. Alt ligde bir takım kurup altyapımızı kalkındırmak istiyoruz. 24 ilde daha seçmeler yapacağız. En önemli amacımız Türk gençliğine hizmet edip sporu verdirmek” dedi.