Bakan Akar, TSK komuta kademesi Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Güney Deniz Saha Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Ege Ordusu Komutanlığının ardından Güney Deniz Saha Komutanlığı'na geçti.
Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı.
Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar, buradaki bilgiler kapsamında talimatlar verdi.