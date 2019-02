Bakan Çavuşoğlu: “Bizim problemimiz Atatürkçü geçinen ve Atatürk'ten geçinenlerdir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye destek vermek için İzmir'e geldiğini belirterek, “Bizim İzmir ile hiçbir zaman problemimiz olmadı. İzmir ile bizim aramızda çıkarılmaya çalışılan hep suni şeylerdir. Kimsenin inancıyla sorunumuz olmadı, kimsenin yaşam tarzıyla sorunumuz olmadı. Hiçbir şeyi tekelimize almaya çalışmadık. Mustafa Kemal Atatürk'ün de ortaya koyduklarını kimse tekeline almasın. Bizim Atatürk ve ilkeleriyle problemimiz yok, bizim problemimiz Atatürkçü geçinen ve Atatürk'ten geçinenlerdir” dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İzmir Kadın Kollarında dünden bugüne görev yapmış yöneticilerle vefa için düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığında düzenlen etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül eşi Nuriye Şengül ve kadınlar katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nihat Zeybekci ile İzmir'i kazanacaklarına inandığını ileterek sözlerine başladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2001 yılında partiyi kurduklarında ‘ben varım' diyenlerle bir arada olarak büyük bir aile olduklarını ifade ederek, “Bundan en çok ülkemiz, vatanımız faydalandı. 17 sene içinde bu ülke için yaptıklarımız sıralarken biz bile bunu da yapmış mıydık' diye soruyoruz. Çünkü unuttuk. Şu İzmir'de bile hükümetimizin yaptığı projelere bakın, maalesef yerel yönetim tarafında İzmir'e bir şey verilmediğini de söylemek durumundayız. Daha bu ülke için yapacağımız çok şeyler var. İzmir de bunlardan bir tanesi. Bizim İzmir ile hiçbir zaman problemimiz olmadı. İzmir ile bizim aramızda çıkarılmaya çalışılan hep suni şeylerdir. Kimsenin inancıyla sorunumuz olmadı, kimsenin yaşam tarzıyla sorunumuz olmadı. Hiçbir şeyi tekelimize almaya çalışmadık. Mustafa Kemal Atatürk'ün de ortaya koyduklarını kimse tekeline alamsın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Balkanlar'da, Afrika'da hep örnek alınmış, cumhuriyetimizin kurucusudur. Bizim Atatürk ve ilkeleriyle problemimiz yok, bizim problemimiz Atatürkçü geçinen ve Atatürk'ten geçinenlerdir” dedi.

“31 Mart'ta değişim gerçekleşecek”

İzmir'in dünyanın en güzel şehirlerinden olduğunu ve hak ettiği noktada olmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “İzmir halkı daha güzel hizmetleri hak etmiyor mu? Hep bahanelerle mi oyalanması gerekiyor. Artık değişim zamanı geldi. 31 Mart'a bu değişim inşallah gerçekleşecek. Sayın Nihat Zeybekci ile bu gerçekleşecek. Tarihi fırsat yakalamış durumdayız. Sayın Bakanımız Zeybekci'nin söylediği gibi ‘Zor diye bir şey yoktur.' İnanan insanlar için zor diye bir şey yoktur” diye konuştu.

İzmir'in diplomasinin de merkezi olması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Burada 3 kere toplantı gerçekleştirdim ve 47 ülke milletvekilleri ve komisyonları getirildi. Akşam İzmir ışıklı güzel görünüyor. Sabah kalktığımızda farklı bir İzmir var. Çöpler, alt yapı, kötü görüntüler Bunu yabancı konuklar söylüyor ama dostane söylüyor. İzmir dünya şehir olabilir. Bu vizyon da Nihat Zeybekci ve AK Parti'de var. Bu seçim İzmir için çok önemli. Tüm Türkiye için önemli. Bugün Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekası için kuruldu. Türkiye'de beka sorunu olmasa da bir geleceğimiz, hedeflerimiz var. Bu hedefler için daha güçlü, istikrarlı olmamız gerekmez mi? Bugün tüm sorunlara çatışmalar, itiraflar çözümü dondurulmuş itiraflardan, tüm sorunların 3'te 2'si etrafımızda. Biz 17 sendir bu ülkeyi güçlendirmeseydik. Böyle bir coğrafya ortasında bir vaha gibi kalabilir miydi” dedi.

“Seçimler sadece Türkiye için değil dünya için önemli”

31 Mart seçimlerinin sadece Türkiye için değil dünya için önemli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye hedef ülke olmaktan hiçbir zaman çıkamaz. Bugün de hedefi yarın da olacaktır. Ama biz ne kadar güçlü olursak önümüze çıkanları aştığımız gibi hedeflerimize daha kolay ulaşırız. Bu yerel seçimler Türkiye için ve Türkiye geleceği ve dünya için önemli. Dünya ile ne ilgisi var diyebilirsiniz? Her seçimde tüm dünyanın gözü Türkiye'de. Niye? Bu Recep Tayyip Erdoğan bu seçimleri üst üste nasıl kazanıyor. Batıda son zamanlar da Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin diyenlerde var. O bakımdan bu seçimin bu yüzden de önemi var. Girişimci ve insani dış politika izliyoruz. Bunu başarılı şekilde Cumhurbaşkanımız liderliğinde uyguluyoruz. Dünyanın her yerinde ticaretimiz artırmada girişimciyiz. Sayın Zeybekci döneminde tür kürtünlerinin gitmediği bir ülke kalmamıştır küçük ada ülkeleri dahil. Irkçılığı, İslam düşmanlığını arttığı dönemde medeniyetler ittifakı ile girişimciyiz. Dünyanın her yerinde büyükelçilikleri açarak, TİKA ofislerini her yere yayarak girişimciyiz. Sadece Afrika'da 42 büyükelçiliğimiz oldu. Bunlar sözle olmaz ki, sloganla olmaz ki. Geçmişte Orta Asya da sadece sloganlarla gidiyorduk, bir faydası oldu mu. Ama şimdi somut adımlarla. Şimdi tarihi ipek yolunu canlandırmada bir merkeziz. Somut adımlarla projelerle bağlarımız güçlendiriyoruz. Peki dünyadaki mazlumlar? Bugün tüm dünyadaki mazlumların umudu doluk. Bunu da sloganla sözle inançla yapmadık. İnancımız var elhamdülillah. Dünyanın neresinde mazlum varsa Müslüman, Hristiyan olursa olsun o mazlumun yanındayız. Bizi 100 yıldır bekleyen Türkler tekrar gelecek diye evladı fatihanın biz bugün umuduyuz. Bugün sadece sorumluluğumuz İzmir ile değil, Türkiye ile değil tüm dünyada sorumluluğumuz var.”

HDP - CHP eleştirisi

Yerle seçim çerçevesindeki ittifakların net olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “İki ittifak var. Bunların tanımı çok net. Bugün PKK güdümündeki HDP ile CHP'yi İzmirlilerin buna itiraz ettiklerini görüyorum. Gaye nedir; ideolojik birliktelik mi günlük çıkar mı yoksa bugüne kadar terörle diğer girişimleri yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı” dedi.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti için en büyük zenginliğin kurulduğu andan itibaren görev alanların birbirlerine kardeşlik bağıyla bağlı olması ve AK Parti ailesi olarak birbirimizi seçme imkanı olmayan kardeşler olduklarını ve her yerde kardeşlik taraması yaparak tek tek bir araya geldiklerini ifade etti.

“Tek bir destan yazılacak, o da İzmir destanı olacak”

Denizli'de 2004 yılında belediye başkanlığını almakla imza attıkları başarıyı her daim hatırlattığını belirten Zeybekci, "Kimse ‘zor, imkansız' demesin. Denizli'de adaylığımız açıklandığında en son açıklanan şehirdi. AK Parti yüzde 26.4, CHP yüzde 39 yazıyordu. CHP'de gerine gerine dolanıyordu, işimiz rahat diye. Biz önce kendimiz inandık. Önce bir araya geldik ve inandık. Samimiyetimizi öyle bir gösterdik ki şehir inandı. Ve seçime gidildiğinde AK Parti olarak biz yüzde 51,5 ile bitirdik, arkamıza dönüp bakmadık. Onun için İzmir'de kimse bana zor demesin. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Konak Meydanı'nda o zeybek oynanacak. 1 Nisan sabahı bütün Türkiye'ye güneş İzmir'den doğacak. Kimse bizim hedefimizde değil, kimseyle de uğraşmıyoruz. Kimseyle derdimiz yok. Birilerinin dertleri var, vermesi gereken hesaplar var. Hesap millete verilecek. Ama millete hesabını vermeyenlerle de işimiz olmayacak. 31 Mart 2019 seçimlerinde, Türkiye'de tek bir destan yazılacak. O da İzmir destanı olacak" şeklinde konuştu.

“Topu taca atacaklar”

Zeybekci, şöyle devam etti:

“Topu taça çıkartacaklar. Biz saydıkça ‘biz Atatürkçüyüz' diyecekler. Biraz daha zorlayınca diyecekler ki laiklik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82 milyonluk Türkiye'yi bırak kültür coğrafyası dediğimiz coğrafyanın baş tacıdır. Hepimizin lideridir. İzmir'e haksızlık yaptırmayacağız, ideolojik perdeyi örttürmeyeceğiz. Bahanelerini halının altına süpürttürmeyeceğiz. ‘Artık bıktık, bunların mazeretlerinden bıktık' diyorlar. 1997'de İzmir Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisi. Şimdi geldiğimiz yerde Türkiye'de 3. sırada. 5 yıl içinde İzmir böyle devam ederse Antalya, Bursa, Kocaeli de İzmir'i geçecek. Yazık değil mi bu İzmir'e.”

"Kadınlar bu davayı çocukları gibi sahipleniyor"

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, “Evinize hoş geldiniz. Sizlerin emeği sayesinde buradayız. Kadınlarımız bir işi sahiplendiğinde, Allah onlara nasıl çocuk verip sahipleniyorsa, aynı şekilde davasını da sahipleniyor. Bu davadan, Recep Tayyip Erdoğan sevgisinden sizi asla koparamayacaklar” dedi.