Bakan Çavuşoğlu: "CHP üzerinden PKK, bizzat PKK destekçilerini listelere yerleştiriyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile birlikte AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Genç Liderler Buluşması"na katıldı. Ege Genç İş İnsanları Derneği Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Çavuşoğlu ve Zeybekci, genç sivil toplum kuruluşu liderlerine tecrübelerini paylaştı.

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Bu coğrafyada hiçbir milletin böyle bir tarihi yoktur. Onun için ne zaman bizim topraklarımıza göz uzatıldı biz oradan aldığımız güçle gök kubbe çökmedikçe ilelebet bunların haddini bildirmeye devam edeceğiz" dedi.

Her geçen gün teknolojinin öneminin arttığını söyleyen Zeybekci, "21. yüzyılın 1. çeyreğini bitirecek yönetimini konuşuyoruz. Bu dönemler hep sizin dönemleriniz. Biz 2100'ü görmeyeceğiz ama siz göreceksiniz. Biz bugün 21. yüzyıl dünyasını konuşuyoruz. Sizin adınıza konuşuyoruz. Sizin adınıza bu şehirle ilgili İzmir 21. yüzyılda nasıl olması gerektiğini konuşuyoruz. Biz AK Parti olarak hiçbir partinin yapmadığı kadar genç kardeşimizi bedeliye meclis üyeliklerine yazdık. 83 tane genç meclis üyesi arkadaşımız var. Tabi bunu söylerken gelecekle ilgili Türkiye'nin hikayesine ne kadar değer verdiğimizi söylemek istiyorum. 21. yüzyıl dünyası çok farklı olacak. 1990'dan buyana dünya çok hızlı değişiyor. 50 yıl öncenin doğruları bugün doğru değil derdik. Ama 2 yıl öncenin doğruları bugün değil. Bugünün özellikleri teknolojik yenilikleri 3-5 sene sonra demode olacak. Alışverişler değişiyor. Bir zamanlar fabrikalar önemliydi. Artık fabrikalar övünecek bir hal almaktan çıktı şimdi sanayi 4.0 bile demode oldu 5.0 gündeme geldi. Biz bu değişime ayak uydurmak için büyük performans gösteriyoruz. Dünyada 10 mega projenin 5 tanesi Türkiye'de. Bu mega projeler yeni dünyanın mesleklerini de beraberinde getiriyor. Yeni çıkan alanlara göre dünyanın ihtiyacını karşılama kabiliyeti Türkiye'de var. Elektronik ticaretteki en önemli rekabet alanı servis süresinde olacak" ifadelerini kullandı.

Antalya'dan İzmir'e otoyol projesi hazırladıklarını söyleyen Zeybekci, "40 milyon turisti Antalya'dan İzmir'e getirecek otoyol projesini bitireceğiz. Ferhat dağları dele dele geliyor da bizim Şirin ne yapıyor? Bugünlerde İzmir kanalizasyonla uğraşıyor. İzmir Anadolu'da standart ilçelerin sorunu olmayan katı atıklarını dağlara denizlere döküyor. Yüzde 26.5 genç işsizimiz var. Yeni turizm alanları ilan edeceğiz. Yeni organize sanayi bölgeleri kuracağız" diye konuştu.

Zeybekci'nin ardından konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün vekalet savaşlarına baktığımızda yöntemleri farklı olabilir ama geçmişi hatırlatıyor. Bugün yaşadığımız diğer sorunlara baktığımız zaman, Batı'daki hoşgörüsüzlük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamafobya aşırı soldaki akımların güç kazanması bunlar da bize 2. Dünya Savaşı öncesi, 1. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı hatırlatıyor" dedi.

21. yüzyılda fırsatların da çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Ama fırsatlara baktığımız zaman bu da gelecek ne olacak, gelecekte bunlardan nasıl faydalanabiliriz diye bizleri düşündürüyor. Bugün yapay zekadan bahsediyoruz. Ağır endüstri sanayiden ya da ekonomiden artık bilim teknoloji ve servis ağırlıklı ekonomisine doğru gidiş var. Bunlardan nasıl faydalanacağız. Ülkemiz nasıl faydalanacak, siz gençler nasıl faydalanacaksınız? Ekonominin gücü nereden nereye gidiyor? Yılda 140 kilometre hızla batıdan doğuya doğru gidiyor. Bu ekonomiye geçiş doğuda daha hızlı. Kuzeyden güneye doğru da ekonominin gücü kayıyor. Uyanan bir Afrika var" diye konuştu.

"CHP üzerinden PKK bizzat PKK destekçilerini listelere yerleştiriyorlar"

Bölücü terör örgütü PKK'nın CHP üzerinden örgüt destekçilerini belediye meclis listelerine yerleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu vatanı bölmek isteyenler var. Hain her zaman olmuştur. Devleti bölmek isteyen terör örgütleri her zaman var. Her yolu denediler ama başaramadılar. En sonunda hain darbe girişiminde bulundular yine başaramadılar, milletçe birleştik darbeyi birlikte yendik. Çukur eylemleri yaptılar, sözde kantonlar oluşturdular o çukurlara gömüldüler. Dağlara çıktılar oradaki inlerinden bize saldırmaya çalıştılar oradaki inlerinde gömdük. Şimdi yeni bir metot denediler. O da bu seçim öncesi ittifaklarla o müsaade etmediğimiz teröristlerin artık siyaset yoluyla ve şu anda 'Millet İttifakı' dedikleri bize göre 'Zillet İttifakı'nın içinde özellikle CHP aracılığıyla artık tüm şehirlerimize sızmaya çalışıyorlar. İzmir belediye başkanı adayının belirlenmesi işte bu yöntemle olmuştur. Tesadüf değildir. İzmir'de ve Türkiye'de sözde HDP'nin yerleştirdiği tüm belediye meclis üyeleri bizzat PKK tarafından yerleştirilmiştir. Şimdi kayyumlar oldu evet. O kayyumlardan önce o belediyelerde devletimizin verdiği paralar ve milletimizin cebinden çıkan paralar teröristlere gitti. Ağrı'da 1 buçuk yıl içerisinde kayyum olan valimiz şehre neler yapmış. Tunceli'de eskiden saat akşam 7'de eve girmek zorundaydı insanlar. Şimdi gece 1 buçuğa kadar sokaklarda parklarda dolaşıyorlar. Oralarda başarısız oldular şimdi İstanbul'da, İzmir'de her yerde CHP üzerinden PKK bizzat PKK destekçilerini listelere yerleştiriyorlar. Ama İzmirliler buna müsaade etmez" şeklinde konuştu.