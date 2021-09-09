Bakan Ersoy: "2022 Aralık ayına kadar projeyi tamamlayıp ilk başta İzmirliler olmak üzere tüm halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz"

İzmir'de 137 yıl boyunca üretim yaptıktan sonra 2004'te üretime son verilen Alsancak Tekel Fabrikasının kültür-sanat kompleksine dönüşeceğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projenin 2022'de tamamlanacağını söyledi.

İzmir'de bulunan Alsancak Tekel Fabrikasının kültür-sanat kompleksine dönüşecek olmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müjdeledi. Alsancak Tekel Fabrikasında düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bakan Ersoy, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlayarak sözlerine başladı. Bakanlık olarak tarihi ve kültürel varlıkların korunması konusunda çok titiz çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Ersoy, "Türk ve kültürünün ve tarihinin korunması adına çalışmalarımızı sadece yurt içinde değil yurt dışında da sürdürüyoruz. Kendimizi tarihimize ait ancak geçmişte kaçırılan eserlerin izin sürüp ülkemize geri getirilmesi konusunda çok önemli çalışmaları hayata geçirip bir çok değerli eserin ülkemize getirilmesini sağlıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun kendi kültürümüze ve medeniyetimiz ait eserlerimizi restore ederek bu yapıları gün yüzünü çıkarttık" dedi.

Sadece restore etmekle kalmayıp arkeoloji alanında da çok önemli eserleri gün yüzüne çıkarttıklarını belirten Ersoy, "Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yürüttüğümüz çalışmalarımız arkeolojik kazılarımız yoğun bir ilgiyle izlenmekte" diye konuştu.

"2004'e kadar üretim yaptı"

Dünya turizminde seyahatlerin yüzde 40'ının kültür turizmi olduğunu belirten Ersoy, ülke ve şehir ekonomisine katkısı anlamında kültür ve turizm bir bütün olarak ele aldıklarını vurguladı. Alsancak Tekel Fabrikası'nın dönüşüm projesinin de büyük bir önem arz ettiğine değinen Ersoy, bu tarz projelerle İzmir'in dünya kentleriyle yarışmasında avantaj elde etmesine katkı sağlayacaklarını ifade etti. Alsancak Tekel Fabrikasının endüstri mirasının önemli öğelerinden biri olduğunu aktaran Ersoy, 137 yıllık tarihiyle İzmir'in ve İzmirlilerin belleğinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Fabrikanın 2004'e kadar üretim yaptığını kaydeden Ersoy, “Bu defa kültür ve sanat için dönüştürülmesi ve kentte kazandırılması amacıyla bakanlık olarak böyle bir çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. Mevcut alanın kentin sanatsal bir cazibe merkezine dönüşmesi ve dinlenme alanlarıyla kentliyi buluşturan bir mekan alan haline gelmesi hedeflenmektedir" İfadelerini kullandı.

"Kapasite 2 katına çıkacak"

Alsancak Tekel Fabrikasının yaklaşık 17 bin metrekarelik bir alan üzerinde 12 yapıdan oluştuğu bilgisini veren Ersoy, şunları söyledi:

"Şunu çok açık belirtmek istiyorum Alsancak Tekel Fabrikası sonradan yapılan eklentilerden kurtularak yeşil alanlarıyla herkesin nefes alabileceği kentin kültür sanat yaşamına yön verecek nitelikte yeni bir kültür sanat kompleksine dönüşecektir. Yaklaşık 20 bin metrekarelik kültür sanat kompleksinde 7'den 70'e herkesin dahil olduğu kültür sanat faaliyetlerini sürdüreceği mekanlar oluşturmayı amaçlıyoruz."

Komplekste bir müze de oluşturacaklarına belirten Ersoy, kuracakları ihtisas kütüphanesiyle birlikte Türk dünyası müziğine yönelik 150 binin üzerine kitap ve dergi gibi yayınlarının yer alacağını ifade etti.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen deprem nedeniyle İzmir resim heykel müzesinin ziyarete kapandığını anımsatan Ersoy, “İnşallah İzmir'e kazandıracağımız bu kültür ve sanat kompleks içinde kentin modern yüzünü yansıtan klasik ve çağdaş eserlerin sergilendiği açık ve kapalı sergi alanlarıyla dijital sanatlar bölümünü kapsayan mevcut kapasitesini yaklaşık 2 katına çıkaracak yeni bir resim heykel müzesi de yer alacak" şeklinde konuştu.

Merkezde sanat atölyelerinin de bulunacağına değinen Ersoy, ayrıca süreli yayınların olduğu 20 bin kitap kapasite bir kütüphane ve okuma salonunu da hizmete açılacağını ifade etti. Etkinlik alanlarının da kompleks içinde yer alacağına değine Ersoy, "Projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak İzmirlilerin hizmetine sunacağız. Bunu da 2022 Aralık ayına kadar projeyi tamamlayıp ilk başta İzmirliler olmak üzere tüm halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

İzmir'in Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapılarının arasında yer aldığının altını çizen Ersoy, kültür endüstrinin her geçen gün yaygınlaştığı dünyada İzmir'in tüm zenginlikleriyle hak ettiği yeri alacağını kaydetti. Bakan Ersoy, Alsancak Tekel Fabrikasının artık kültür sanat üreterek örnek bir proje olacağını sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet Alsancak Tekel Fabrikasında incelemelerde bulundu.