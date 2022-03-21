Bakan Ersoy'dan kapsamlı Çeşme Projesi toplantısı

Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Dünyada en iyi düşünülmüş, sürdürülebilirlik açışından, sertifikasyon bazında kendini ispatlamış ilk proje olacak. Bizim hedefimiz bunu gerçekleştirmek. Sadece Türkiye için değil dünya için örnek bir proje yapmak istiyoruz” dedi.

Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İzmir Ticaret Odası (İZTO) binasında düzenlendi. Çeşme Projesi süreci hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirip gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, “Bu nihai plan değil. Planlama süreci devam ediyor. Dünyada en iyi düşünülmüş, sürdürülebilirlik açışından, sertifikasyon bazında kendini ispatlamış ilk proje olacak. Bizim hedefimiz bunu gerçekleştirmek. Sadece Türkiye için değil dünya için örnek bir proje yapmak istiyoruz. Hassasiyetlerin hepsini dikkate alıyoruz. Tüm ekip olarak tüm hassasiyetleri, görüşleri, uyarıları dikkate alıp çalışıyoruz” diye konuştu.

Turizm dönüşümü

Çeşme Projesi ile yeni bir turizm merkezi oluşturmayacaklarını, bölgede turizm dönüşümünü başlatacaklarını söyleyen Bakan Ersoy, “Yeni projelerin dönüşüme uygun yapılması gerekiyor. Hayata geçirilmemiş turizm alanlarının buna uygun olması gerekiyor. Mevcut turizm alanlarının da turizm dönüşümünü yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Proje ile eski Çeşme'ye dokunmayacaklarını ifade eden Ersoy, “Hassas olduğumuz noktalardan biri de yerel değerlerin korunması. Yöresel üretimin kaynağında korunması gerektiğini düşünüyoruz” diye belirtti.

“Hedefimiz Ege'nin payını yüzde 20'ye çıkarmak”

Türkiye'deki turist sayısının yüzdelik paylarını bölgelere göre sıralayan Bakan Ersoy, “Turist sayısı ve gelirin yüzde 40'ı Marmara, yüzde 40'ı Akdeniz, yüzde 10'u Ege ve yüzde 10'u diğer bölgelerde yoğunlaşıyor. Ege, potansiyeli fazla olmasına rağmen yüzde 10'larda kalmış. Bu iyi potansiyeli kullanırsak hedefimiz Ege'nin payını yüzde 20'ye çıkarmak. İzmir'in ve Çeşme bölgesinin kronik sorunlardan biri sezonun çok kısa olması. Hedeflerden biri sezonu 12 aya yaymak. Bu hem sürdürülebilir turizm açısından önemli hem de nitelikli personel ve turist açısından önemli. İzmir'in en büyük şikayeti, İstanbul üzerinden hava trafiğine bağlanıyor olması. Proje ile hava trafiği 12 ay İzmir'de başlamış olacak. İzmir direkt uçuşlarla dünyadaki pek çok noktaya bağlanmış olacak” sözlerine yer verdi.

Her otel için ayrı ihale

Bölgedeki 200 otelin ihalesinin tek yatırımcıya verileceğinin söz konusu olmadığını ifade eden Bakan Ersoy, şöyle konuştu: “Her otel için ayrı yatırım ihalesi açılacak. Parsel bazında yatırım yapılıyor. Her parsel için açık ihale sistemi ile parsel parsel ihalesi yapılacak. Bizim için önemli olan maksimum seviyede uluslararası katılım olması.” Bakan Ersoy, belli oranlarda uluslararası yatırımcılara sınırlama getirileceğini ancak yatırımda pazar çeşitlemesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

“En koruyucu, en doğa dostu projelerden biri”

2 ay içinde ÇED raporları tamamlanırsa 3 ay sonra projede plan aşamasına gelineceği öngörüsünde bulunan Bakan Ersoy, “Öngörümüz, her şey vaktinde gerçekleşirse 2025'te projenin hayata geçeceği yönünde. Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından en ince ayrıntılarıyla çalışmaların sağlandığı, en koruyucu, en doğa dostu projelerden biri. Bunun uluslararası kuruluşlar tarafından da tasdiklenmesini şart koşuyoruz. Türkiye'nin bugüne kadarki en iyi projelerinden biri olacağını düşünüyorum” dedi.

“Yılsonuna kadar plan nihai aşamaya gelebilir”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Ersoy, projenin başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin olarak şunları söyledi: “Proje ile ilgili süreçlerin tamamlanması bekleniyor. Oradaki nihai sonuçlara göre planın son şeklinin verilmesi gerekiyor. Nihai sonuç geldiğinde plan askıya çıkacak. Öngörüm, yılsonuna kadar plan nihai aşamasına gelir diye düşünüyorum.” Bakan Ersoy ayrıca bölgede herhangi bir kamulaştırma öngörülmediğini de sözlerine ekledi.

“Sizler olmasanız proje bugünkü aşamasına gelmezdi”

Proje aşamasının nihai aşama olmadığını, planlama sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Ersoy, “Bunlar nihai plan değildir. Nihai planın netleşmesi için değişiklikler yapılmaya devam ediyor. Görüşleri almaya devam ediyoruz. Size verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Geldiğimiz noktaları sizlerle paylaşıyoruz. Öneriler doğrultusunda projeyi şekillendirmeye devam edeceğiz. Önyargı ile bu projeye ‘Hayır' demek yerine ‘Nasıl yaparız?' diyen ve anlamaya çalışıp anladıktan sonra benimseyerek Bakanlıkla birlikte bu süreci yöneten, planlama ekibini İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve bakanlık mutabakatını alarak oluşturan, raporlama sürecine İzmir'deki üniversite ve enstitüleri de davet eden İzmir Ticaret Odasına şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşları, kıymetli hocalarımız ve değerli uzmanlarımızı takdir ediyorum. Sizler olmasanız proje bugünkü aşamasına gelmezdi” ifadelerini kullandı.

“Başından beri projeye olumlu yaklaştık”

Toplantıda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de projeyi nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorulara şu yanıtı verdi: “Bugüne kadarki şeffaf ve son derce özenle sürdürülen süreç nedeniyle teşekkür ediyoruz. Başından beri projeye olumlu yaklaştık. Türkiye'de bu kapsamda bu kadar geniş alanla ilgili detaylı turizm projesi yapılmadı. Muhtemelen bölgede de iddialı projelerden biri olacak. Nitelikli koruma alanlarının sürdürülebilir doğal alanlara dönüştürülmesi ile ilgili çekincelerimiz vardı ama Bakan Ersoy 365 gün alanın taranması ile ilgili süreçlerin devam ettiği, ÇED çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı. Süreç devam ediyor. Zaman zaman sorularımız, itirazlarımız oluyor ama Bakanımız ve ekibi her birini dinleyip yapılması gerekeni yapıyor. Süreci takip etmeye devam ediyoruz. Kaygı taşımaya devam ettiğimiz ulaşım, nüfus yoğunluğu, su meseleleri var. Bunlarla ilgili titiz çalışmalar var. Diliyorum bu şeffaflıkla bu süreç devam etsin. Süreç masada sürdükçe hukukta kaybedilecek zamanın da önüne geçilmiş olur.”

“Uluslararası turizm”

Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bugün İzmir, tarihinde yine önemli bir güne işaret ediyor. Seyyahların, diplomatların, ticaretin kenti İzmir'in, Türkiye ve dünya turizm hareketi içindeki payını istediği ölçüde artırması için büyük emekler veriliyor. Ancak bir özlem var, her masada dile geliyor. Dün de bugün de İzmir'i yaşayanlar, İzmir'de çalışanlar, İzmir'e yatırım yapanlar, ‘Uluslararası turizm' diyor. Havacılıktan yeme içmeye; konaklamadan acenteciliğe; taşımacılıktan teknolojiye; dijital dünyadan sağlığa çok geniş bir yelpazede istihdam ve refah sağlayan, yaşama keyif veren seyahat ve turizm endüstrisi 50'den fazla alt sektör ile ilişkili. Bu projemizle ilgili ilk defa bir araya gelip sizlerle paylaşmamızın üzerinden 2 yıl 12 gün geçti. Bu çapta bir proje için gelinen nokta çok değerli. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, o zaman da bugün olduğu gibi şeffaf bir yönetim anlayışı ile proje ile ilgili soru ve çözüm önerileri ile talepleri dinledi ve proje ile ilgili ilk taslağı açıkladı. Sayısız kez İzmir'e geldi ve alanda akademik ve mimari ekipler ile çalıştı. Her bir adımda, projemizin İzmir için daha doğru, daha sürdürülebilir, daha korumacı olması yönünde hareket etti. Bakanımızın İzmir'e verdiği önem ve bakanlığımızın süreci açık, şeffaf katılım ile yürütmesinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerimizi sunmak isterim” dedi.

Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da katıldı.