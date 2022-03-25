Bakan Karaismailoğlu'na 'Seferihisar'a özel' videolu sunum

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü. Seferihisarlı vatandaşların isteklerini doğrudan Bakan Karaismailoğlu'na ileten Aydın, Seferihisar'ın ihtiyaçlarını video ve sunumlarla anlattı.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Aydın, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen sıkıntıları tek tek Bakan Karaismailoğlu ile paylaştı. Seferihisar'ın ihtiyaçlarını video ve sunumlarla anlatan Ahmet Aydın, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Aydın, "Hükümetimiz Seferihisar'da çok önemli projelere imza attı. Bu projelerin hayata geçirilmesi sürecinde hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ilgili kurumlarımıza iletip Seferihisar'ın marka değerini arttıracak çalışmalara katkı sunmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Seferihisar ana yolu için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür eden AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Seferihisar'ımız İzmir'imizin gözde ilçelerinden biri. Bundan önceki yolumuz vatandaşımızın ihtiyacını karşılama yönünden eksik kalıyordu. Yaz aylarında ağırladığımız misafirlerimiz de eklenince ulaşım önemli bir sorun haline geliyordu. Turizm potansiyeli böyle yüksek olan bir ilçeye yakışmayan bir yolumuz vardı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan yeni yolumuz Seferihisar'ımıza son derece yakışan bir proje. Yol çalışmalarının bitmesinin ardından tamamlanan kavşak ve sinyalizasyon çalışmaları ile artık hem konforlu hem de güvenli bir yola sahibiz. Yolumuz hem teknik açıdan hem de estetik açıdan Seferihisar'ın marka değerini arttıran bir proje. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğümüz yol çalışmasının bitiminden sonra orta refüjde yaptığı peyzaj çalışmasıyla da adeta projeyi taçlandırdı" diye konuştu.

Seferihisar'a iki yeni proje müjdesi

Bakan Karaismailoğlu'nun ilgi ile dinlediği sunum sonrasında, Seferihisar için müjdeleri olduğunu dile getiren Ahmet Aydın, “Bakanımız Seferihisar'ımızın taleplerini ilgi ile dinledi. Bakanımızla görüşmemizden Seferihisar'ımızın çehresini yükseltecek, hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarına cevap verecek iki büyük projenin onayı ile çıktık. Yakında bu müjdeyi hemşehrilerimizle paylaşacağız. Şimdiden gururlu ve heyecanlıyız” diye konuştu.