Bakan Kasapoğlu, Göztepeli taraftarla buluştu, 'İzmir'in spor markasını birlikte yükselteceğiz' dedi

Seçim çalışmaları için İzmir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda sarı-kırmızılı taraftarla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, "İzmir'in spor çıtasını ve grafiğini birlikte yükselteceğiz" dedi.

14 Mayıs günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki programlarını Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşarak sürdürdü. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen ve Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil'le bir araya gelen Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "İzmir'de spor dolu bir gün, İzmir spor şehri, İzmir gençlik şehri, İzmir Kuva-yi Milliye şehri Türkiye'nin sembolik şehri. Bu yüzden İzmir'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. İzmir'e hizmet etmekten ayıca onurluyuz. Tabii İzmir'in spor çıtasını yükselteceğiz. İşte Gürsel Aksel Stadyumu Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel en özel stadyumlarımdan biri. Birazdan Göztepe - Eyüpspor karşılaşmasını izleyeceğiz. Az önce Alsancak Stadyumu'ndaydık. Karşıyaka-Ağrı maçını izledik. İzmir'in spor çıtasını ve grafiğini birlikte yükselteceğiz. Başkanımıza ve Göztepe taraftarına ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra beraber ve birlikte yeni projelerle spordaki markamızı İzmir'in bu anlamdaki yükselen değerini birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Her iki takıma gönülden başarılar diliyorum. Spor dostluk ve kardeşlik demektir. Centilmence ve spor ruhuna uygun bir mücadele olsun" diye konuştu.

Öte yandan açıklama sonrasında Göztepeli taraftarlar, Bakan Kasapoğlu'na çiçek takdim etti.