Bakan Kasapoğlu, İzmir'de basın mensuplarıyla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki Gençlik Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, “Türkiye, temsilci gönderemediği branşlarda artık kürsüye oynuyor” dedi.

14 Mayıs günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine AK Parti İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki programını Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda sürdürdü. Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Bakan Kasapoğlu'nun İzmir'deki basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıya birçok gazeteci katılım gösterirken AK Parti İzmir Milletvekili adayı Enes Efendioğlu da katıldı. Programın çerçevesinde Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de geçmişten bugüne sporun geldiği boyutu örneklerle anlattı.

“Bakanlığın sahibi gençler”

Gençlik merkezlerinin dünyada model bir uygulama olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bugün özel bir mekandayız. Türkiye için çok yeni konsept olan gençlik merkezimizde sizlerleyiz. Burası çok farklı imkanları ile farklı iklim olanakları ile gastronomiden teknolojiye ve edebiyata kadar pek çok alanda gençlere yaşam alanı sunmanın ötesinde bir adeta üniversite gibi faaliyet gösteren, stadımız ile iç içe hem bir spor mekanı hem de bir gençler için özel bir yuva olan bir mekandayız. Türkiye genç bir ülke. İstatistiklerde de Avrupa'nın en genç ülkesi olduğu gözüküyor. Sadece istatistiklerle değil gençliğin dinamizmi ile gençliğin taşıdığı özellikler ile hem genç nüfusu sahip, hem de çok özel bir genç nüfusa sahip. Hep gençlerle beraberim. İlk bakanlığı başladığım andan itibaren Türkiye'nin hemen hemen her köşesinde mutlaka gençlerle beraber olma konusunda çok önemli çalışmalara imza attık. Gençlerimizi süreçlere katma noktasında çok güzel başlangıçlar yaptık. Gençlerimize yönelik birtakım tanımlamalar, gençlerin bu anlamda sınıflandırılmasına yönelik tanımlamalar hiçbir şekilde gençlerimize uymadığını, bu kalıplara sığdırılamayacak kadar bir kalıpta olduğunu belirtmek isterim. Bakanlık olarak iki ana alanımız var. Gençler ve spor. Gençlere yönelik ortaya koyduğumuz çalışmalar. Yurtlar, Türkiye için bir modeldir, her şeyiyle, gençlik merkezleri, gençlik kampları, gençlik proje destekleri, gençliğin önünü açmak için projeler yapıyoruz. Bunların her biri gençlik çalışmalarımızın ana başlıkları. Tabi spor bu anlamında ise statlar, salonlar, havuzlar. Semt ve sokak bazlı tesisler. Tüm bunların aslında çatısında kurum kültürünü inşa ettik. Bakanlık olarak 2011 yılından itibaren kurulmuş bakanlığız. Bu nedenle kurum kültürünün ben bu sürecin önemli çıktılarından başarılarından biri olduğunu ifade etmek istiyorum. Gençliğin çok aktif bir katılım süreçleri var. Çok dinamik bir yapı var aramızda. Gençler; bakanlık sizin bakanlığınız. Bakanlığın sahibi gençler. Onlarla aramızda bir sınır yok. Gençler için bu bakanlığın birimlerinde kapı yoktur. Kapıyı tıklamadan girebilirsiniz. Bu rahatlığı verdik gençlerimize. Bakanlığımızın bütçesini de son 2 yıldır gençlerle birlikte planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İzmir ülkemizin gözbebeği”

İzmir'in her anlamda önemine değinen Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı unvanımın yanı sıra aynı zamanda İzmir milletvekili adayı olarak karşınızdayım. İzmir ülkemizin gözbebeği. Her açıdan marka şehir. Sanayisi, turizmi, eğitimi ve gençliğiyle. Bu markayı birlikte güçlendireceğiz. Bundan sonraki süreçte de daha yukarılara taşıyacağız. İzmir'de sizinle bazı sayıları paylaşmak istiyorum. 2002 yılında İzmir'de 80 civarında olan spor tesisi 300'e yaklaşmış durumda. Yurt kapasitesi 8 binlerden 30 bine gelmiş durumda. Hiçbir gençlik merkezi yoktu şu an 13 gençlik merkezi var. Lisanslı sporcu 20 bin iken şu an 395 bin. Türkiye böylesine tesis envanteri ile çeşitliliği ile dünyanın en önde gelen ülkelerden biri. Ben bu süreçte İzmir'in sokaklarında ve mahallesindeyim. İzmirli hemşerilerimize ilgisi için teşekkür ederim. İzmir'in bu anlamda enerji misyonu taşıması ayrı bir mutluluk verici. İzmir'de önümüzdeki günlerde farklı çalışmalarımız olacak” dedi.

“20 yıl önce ile şimdi fark var”

Spor alanında her gün bir başarıyla karşılaştıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “20 yıl önce Türkiye'de birkaç ana branş vardı ama şimdiki Türkiye'de birçok branşta her gün bir başarı geliyor mutlu oluyoruz. Bu bir spor devriminin sonucu. O kadar çok başarı geliyor ki artık sıradanlaşıyor. Mesela cimnastik İzmir bu anlamda Türkiye'nin en ciddi katkı sağlayan şehri konumunda bulunuyor. Bunu daha da yükseklere taşıyacağız. Burada yatırım yaptığımız tesisler, desteklediğimiz kulüpler meyvelerini veriyor. Gençliğimiz günlerde cimnastikte Avrupa Şampiyonası'nda ev sahipliği yaptık. Erkeklerde Avrupa ikincisi olduk. Ferhat Arıcan paralel barda gümüş madalya kazandı. Kız sporcularımız finallerde boy gösterdi. Artık Türkiye cimnastikte bir marka. Halter spor tarihimizin en büyük başarılarına imza attığımız branşlardan biri. Halterde bir düşme vardı üzerine gittik ve çalışmalarda bunun sonuçlarını da almaya başladık. Son 1 ayda sporcularımız 22 madalya ile döndüler. Kadınlar basketbol birkaç hafta önce Euro Lig finalini iki Türk takımı oynadı. Geçmişe döndüğümüzde bunların hayal bile edilemiyordu. Yıl başından bu yana son 4 ayda sporcularımız 340 altın, 285 gümüş ve bronzda 320 olmak üzere 1045 madalya aldılar. Bu tam 30 farklı branşta geldi. 2022 yılında toplam sayı 255 altın, 2027 gümüş, 2045 bronz. Tam 6127 madalya, 50'ye yakın branş. Çok ciddi bir sistemden bahsediyorum. Yetenek taramasından, alt yapısına kadar olan. Bu ülke bunları başardı. Özellikle Cumhurbaşkanımız spor aşığı bir lider. Spor birkaç branştan ibaret görmeyen bir lider” dedi.