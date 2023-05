Bakan Kasapoğlu: “Kadının misyonunu birlikte arttıracağız”

İzmir'de kadınlarla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadının rolünü, kadının misyonunun arttırılması için daha fazla adım atacaklarını söyledi.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatifler ve Muhtarlar toplantısı, İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ev sahipliğinde; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de kadının rolünün çok önemli olduğunu ifade ederek, “Diğer toplumlarla, diğer milletlerle karşılaştırdığımızda bizim ülkemizin kadınlarının özverisi, çabası ve katkısı çok ama çok özel. Bunu siyasete baktığımızda, iş hayatına baktığımızda görüyoruz” dedi.

Sporda yükselen Türkiye adına kadınların önemli bir misyon üstlendiğini de ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Kadınların olduğu her alan, kadınların dokunduğu, temas ettiği her bir çalışma zaferle taçlanıyor. Artık İzmir milletvekili olarak bir kardeşiniz, Ege'nin bir evladı olarak beraber olacağız. Ve inanıyorum ki gerek sivil toplumda, gerek iş dünyasında ve gerekse siyasette ve tabii sporu belirtmeden geçemeyeceğim. Spor, hayatın en önemli şeylerinden bence. Spor, günlük aktivitelerin mutlak parçası olmalıdır” diye konuştu.

“Kadının misyonunu birlikte arttıracağız”

2020 Tokyo Olimpiyatlarından da bahseden Kasapoğlu, “Pek çok ülkenin kafileleriyle, sporcularıyla, bakanlarıyla bir araya geldik. Özellikle gelişmiş ülkelerle kıyaslama yaptığımızda bizim kafilemizde kadın erkek oranı hemen hemen yarıyaydı. Artık bunu başardık. Ama örneğin bir Japonya'da bu oran 20 kadın 80 erkekti. Demek ki ülke olarak iki adımlar atmışız. Adımları daha da büyütmenin enerjisi var, inancı var bizde. Tıbbıyla, siyasetiyle, sanatıyla, iş dünyasıyla, sosyal kurumlarıyla, kuruluşlarıyla kadının rolünü, kadının bu anlamdaki misyonunu birlikte arttıracağız, birlikte büyüteceğiz, birlikte güçlendireceğiz” dedi.

“Kadınları spora davet ediyoruz”

Kadını ana aktör olarak gördüklerini söyleyen Kasapoğlu, “Spordaki kadının rolü, spordaki bu potansiyeli de birlikte güçlendirmemiz lazım. Bakanlık olarak iki ana odağımız vardır. Biri genç odaklı bakanlık politikaları. Diğeri de kadın odaklı spor. Dedik ki odağımızda kadınlar ve gençler olsun. İki ana eksen ve hamdolsun bunu da büyük ölçüde büyük bir şekilde başardık. Güçlü bir şekilde mesafe kat ettik. Kadınların izini, kadınların başarısını hep birlikte yaşıyoruz. İzmir'de birçok tesisimiz var. Ve bu tesislerde kadınlar önceliğimizdir. Kadınların talepleri, kadınların ihtiyaçları, tercihleri önceliğimizdir. Kadın odaklı spor politikamızda da kadınların bu anlamdaki katkısını, kadınların bu noktadaki katılımını çok ama çok önemsiyorum. Kadınları spora davet ediyoruz. Çünkü spor hepimiz için bir hayat tarzı olmalı” diye konuştu.

“85 milyon kazanacak”

14 Mayıs'taki seçimde bir demokrasi şöleni yaşandığını kaydeden Kasapoğlu, “Türkiye batı ülkelerine fersah fersah meydan okuyacak dedik. Seçim kalitesiyle, seçim güvenliğiyle, objektifliğiyle bunu da ispat ettik. Buna kimse gölge düşüremedi ve düşüremez. Hamdolsun ülkemiz gayet olgunlukla, gayet soğukkanlı bir şekilde sandığa gitti. Yüksek katılım oranıyla sandığa gitti. Ne kadar güzel. Herkesin siyasi görüşü farklı olabilir. Milletimiz ne derse o dedik. 28 Mayıs'ta yine bir seçime gireceğiz. Ve inanıyoruz ki yine Türkiye kazanacak, 85 milyon kazanacak” dedi.

“İzmir'le gurur duyuyorum”

İzmir'in bir kadın şehri olduğunu ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “İzmir'i hem temsil etme noktasında hem de İzmir'e sahip olma noktasında analığıyla, işverenliğiyle, yapmış olduğu projelerle sahip çıkmasıyla, siyasette, sporda her türlü alanda İzmir çok güçlü bir şehir. İzmir, kadın şehri. Biz de AK Parti olarak, iktidar partisi olarak, kadın politikalarını her daim önde tutan parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun öncülüğünde her geçen gün bu alanda hem siyasette hem ticarette, sanatta, sporda her türlü alanda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Her geçen gün de sayımız çoğalıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye'de 52 bin muhtar olduğunu söyleyen Çankırı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Muhtarların bin 200 tanesi kadın. Bu sayı çok az. Bunun en azından şu anda 5 bin 200'ü kadın olmalı. Bu kadınlarımızın da sayısının muhtarlık anlamında artması lazım. İzmir ölçeğinde bin 200 kadın muhtardan 125'i şu anda İzmir'de. O yüzden ben İzmir'le gurur duyuyorum. İzmir'deki sayıların daha fazla artması için de her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum” dedi.

“Bizler kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz”

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise “Bugün burada bulunan tüm kadınların ortak bir amacı var. Hepimiz ortak değerimiz için mücadele ediyoruz. Kimimiz siyasi kanadında, kimimiz sivil toplum, kimimiz yerel yönetimler alanında çalışmalar yapıyoruz. Hepimizin ortak amacı ülkemize, yaşadığımız topluma değer katmak. Bunu da elbette alın teri dökerek başaracağız. Bizler ekip arkadaşlarımızla birlikte yola düştüğümüzde, İzmir'i karış karış gezdiğimizde birbirinden değerli hem kendi hayatını hem de ailesini hatta yaşadığı toplumu dönüştüren, değiştiren nice yürekli Anadolu kadını tanıdık. Bugün bu salonda da bu kadınlarımız aramızda. Ve şunu fark ettik, kadınlara fırsat verildiğinde muazzam işler başarır. Hem kendisine hem işine hem ailesine katma değer sağlar. İşte AK Parti tam da bunu temsil ediyor. Bizler kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceği inşa ediyoruz. Ve bunu yaparken milli ve manevi değerlerimizi inşa ediyoruz. AK Parti bundan tam 22 yıl önce kurulurken işte tam da bu amaçla yola çıktı. Ve22 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadını siyasetten ekonomiye, eğitimden sosyal hayata kadar her alanda destekleyen politikaların mimarı AK Parti'dir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ıdır” ifadelerini kullandı.