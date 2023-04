Bakan Kasapoğlu Konak'tan seslendi

AK Parti Konak İlçe Başkanlığını ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili adayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "6'lı masanın bizim yaptıklarımızı hayal dahi edecek kapasitesi yok. İzmir'in vakit kaybetme lüksü ve tahammülü yok" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Konak İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, "İzmir'de ve Konak'ta çok büyük iddialarımız var. Bugüne kadar eğitimdeki atılımlarımızı, sağlıktaki dönüşümdeki atılımlarını başkanımız anlattı. 6'lı masanın bizim yaptıklarımızı hayal dahi edecek kapasitesi yok. İzmir'in vakit kaybetme lüksü ve tahammülü yok. 'Konak için hemen şimdi' diyoruz. 'İzmir için hemen şimdi ve Türkiye için hemen şimdi' diyoruz" diye konuştu.

"21 yıllık destan var"

Salonda bulunan partililere seslenen Bakan Kasapoğlu, “14 Mayıs için 'Bismillah' dedik, hep birlikte perşembe günü İzmir'in huzuruna çıktık. 14 Mayıs'a doğru koşuyoruz. Rabbim menzilimizi mübarek eylesin. Bu memleketin bir evladı olarak gençliğin, sporun bakanı olarak her daim yanınızdayım. Gençler, 30 gün boyunca bu enerji ile durmadan sandıkları patlatana dek çalışacağız. 21 yıllık bir destan var Türkiye'de. Ulaşımdan sağlığa; sanayiden turizme kadar her alanda devasa bir seferberlik var, devrimler var. Bu millet için. Milletimiz her şeyin en iyisine layık. 85 milyonu ötekileştirmeden hizmete talip olduk. 14 Mayıs'ta yine aynı ruhla, herkes için üretmeyi onur bilerek hizmete talibiz. Türkiye'nin her vilayetinde üretmeye bu ülkeyi daha yukarılara taşımaya talibiz. İnanıyorum ki bu davanın AK mensuplarıyla bundan sonra da birliğimizden taviz vermeden millete hizmet yolunda yürüyüşümüzü daha yukarılara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

"Konak lokomotif olacak"

Alana milli otomobil TOGG ile geldiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Perşembe gününden beri bu ülkenin mühendislerinin ortaya koyduğu vizyonunun ürünü araçla güzel İzmir'in güzel yollarındayız. Aracımız adeta süzülerek ilerliyor. Bundan büyük gurur yok. Bu gururu daha da yukarılara taşımaya talibiz. Bu ülkenin evlatlarına güvenildiğinde neleri başardıklarını bize gösteriyor. İzmir bizim için en güçlü şekilde başaracağımız bir velayet. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta bu hedefimizi daha yüksek noktaya zaferle taçlandıracağız. İzmir'de 14 Mayıs gününe kadar girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmadan gayretle çalışacağız. Bu noktada Konak lokomotif olacak. Hep birlikte başaracağız. İzmir'de devasa yatırımlar var, İzmir'in hayallerini biz gerçekleştirdik. Bu bizim için bir onurdur. Hedef yeni hayallere koşmaktadır” sözlerine yer verdi.

Konak eleştirisi

AK Parti Konak İlçe Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Sait Başdaş ise şunları söyledi: "Konak sadece Ege'nin değil tüm Türkiye'nin incesi bir ilçeydi ama maalesef beceriksiz bir yerel yönetim yüzünden en geri kalmış ilçemiz. Son 15 yılda 80 bin insan göç etti. Biz şanslıyız ki hükümetimiz olağanüstü hizmetler yaptı. Teşkilat olarak tek hedefimiz var; önce 2023'te Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla seçtireceğiz, sonra da 30 yıldır hizmet bekleyen Konak'ı AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. Konak'ta 75 mahallede doğalgaz yok. 60'a yakın mahalle kentsel dönüşüm bekliyor. Kentsel dönüşümü biz başlatacağız. Ballıkuyu 11 yıldır kentsel dönüşüm bekliyor. Bunu yapamayan zihniyet Türkiye'yi yönetmeye talip. İzmirliler en iyi cevabı sandıkta verecek. Sizinle birlikte önce 14 Mayıs'ta sonra da başta Büyükşehir olmak üzere birçok belediyeyi AK Parti ile buluşturacağız."