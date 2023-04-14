Bakan Kasapoğlu, seçim çalışmalarını muhtarlarla başlattı

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki seçim çalışmalarını Buca ilçesinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısıyla başlattı. Bakan Kasapoğlu, "Mahalledeki ihtiyaçları, talepleri en iyi gören insanlarsınız. Sizleri sürece katma noktasında daha büyük yaklaşımlar ortaya koyacağız" dedi.

14 Mayıs günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki seçim çalışmalarını Buca ilçesinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısıyla başlattı. AK Parti'den ilk sıra adayı olarak çalışmalarına başlayan Bakan Kasapoğlu, ilk olarak AK Parti Buca İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti; daha sonra ise muhtarlarla bir araya geldi. Programda Bakan Kasapoğlu ve ilçe muhtarlarının yanı sıra milletvekili adayları ve partililer yer aldı.

"Son 21 yılda bir spor devrimi gerçekleştirdik"

Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, “Bugün ilk programımızı Buca'da başlattık. İnşallah seçim çalışmalarımız ve İzmir sayfamız hayırlar, bereketler getirir. Tüm İzmir için hayırlı olsun diyorum. Bizim hizmet anlayışımızın odağında insan var. İnsan için fayda üretmek var. Bu anlamda özellikle hizmet siyasetimizdeki insan odaklı çalışmaların sonuçlarını görüyorsunuz. Buca'da ve İzmir'in diğer bölgelerindeki çalışmalarımıza bakıldığında sağlıktan eğitime kadar devasa eserler, projeler var. Son 21 yılda bir spor devrimi gerçekleştirdik. Her alanda devrimler yaptık. Bu devrimlerin alt yapısı tesis, sahalar, salonlardır. Bunları İzmir'de görüyorsunuz” diye konuştu.

"İzmir'de yerel yönetimlerin en yakın şahidisiniz"

Toplantıda yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin yeterli çalışma yapmadığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, İzmir'de yerel yönetimlerin en yakın şahidisiniz. Ne üretiyorlar ne üretmiyorlar bunları görüyorsunuz. Her şeyin aslında bir bakış açısı meselesi olduğunu görüyoruz. İzmir çok özel bir şehir. Türkiye'nin vizyonu ve bir demokrasi sembolü. İzmir'in Türkiye siyasetindeki yönü bundan sonraki süreçte çok farklı olacak. Aday listelerine baktığımızda ‘kimi koysak seçtiririz' mantığını görüyoruz. Türkiye'nin en genç odaklı yaklaşımı ve siyaseti AK Parti siyasetidir. Genç odaklı olmak gençler için eser ortaya koymakla hizmet üretmekle ölçülür. Yurt sorunu diyorlardı. Bu yıl Türkiye genelinde başvuran herkes yurtlara yerleşti. İzmir'de de oran yüzde yüzdür. 20 yıl önceki Türkiye'ye baktığınızda 10 kişi başvuruyorsa iki kişi yerleşiyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesine bakın kaç kişilik yurdu var?” dedi.

"Mahalledeki ihtiyaçları, talepleri en iyi gören insanlarsınız"

Mahalle muhtarlarına yönelik de açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Muhtarlık Türkiye'nin kadim yönetim anlayışında önemli bir aktör. Mahalleleriyle, köyleriyle halkın en yakınında olan bir birim. Sizlerin bu anlamdaki gayretlerini tüm Türkiye'deki muhtarlarımızda bir heyecan olarak görüyorum. Muhtarlarımızın hep yanında olduk. Birer katılım modeli olarak muhtarlarımızın süreçlere karışımını her daim önemli bulduk. Mahalledeki ihtiyaçları, talepleri en iyi gören insanlarsınız. Sizleri sürece katma noktasında daha büyük yaklaşımlar ortaya koyacağız. Gelin 14 Mayıs'ta Buca'nın 47 Mahallesinde bu süreci en güçlü şekilde ortaya koyalım" sözlerine yer verdi.